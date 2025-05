DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Weener

Zondagavond omstreeks 18:27 uur ontstond er een achtervolging op de Süderstraße in Weener. Een 23-jarige automobilist probeerde een verkeerscontrole te ontwijken. Hij vluchtte met zijn auto via de Westerstraße, reed vervolgens in de tegenovergestelde richting de eenrichtingsweg richting Poststraße in en vluchtte vervolgens via de Mühlenstraße, de Johann-Schüür-Straße, de Graf-Edzard-Straße en Im Felsing. De auto werd op de Am Koppelwege aangehouden en gecontroleerd. Tijdens de inspectie werd vastgesteld dat de auto niet was geregistreerd en dat de bestuurder geen geldig rijbewijs had. Tijdens zijn vlucht heeft de bestuurder de verkeersregels in aanzienlijke mate genegeerd: hij reed met een veel te hoge snelheid weg van de agenten, voerde gevaarlijke inhaalmanoeuvres uit en bracht het tegemoetkomende verkeer in gevaar. Er worden strafrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures tegen de bestuurder gestart. Getuigen die het rijgedrag van de 23-jarige hebben opgemerkt en/of bestuurders die door zijn rijstijl in gevaar kwamen, worden verzocht contact op te nemen met de politie.

Bunde

In het kader van de tijdelijk heringevoerde controles aan de binnengrenzen hielden agenten zaterdag kort voor middernacht bij de parkeerplaats Bunderneuland aan de snelweg A280 een bus aan. Een van de passagiers, een 45-jarige Turk, verklaarde tegenover de agenten dat hij geen identiteitsbewijs bij zich had. De politie had echter grote twijfels over zijn persoonlijke gegevens. Terecht, zo bleek kort daarna. De agenten ontdekten dat de man valse persoonlijke informatie had verstrekt. Bij het doorzoeken van zijn bezittingen werden zijn identificatiepapieren gevonden. Er liepen tegen hem twee arrestatiebevelen. In 2022 werd hij veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf voor rijden onder invloed en in 2024 tot een jaar en vijf maanden gevangenisstraf voor overtreding van de Wet op verdovende middelen. Omdat hij niet reageerde op de oproep om zijn straf uit te zitten, werd hij gezocht. De man is naar een penitentiaire inrichting gebracht.

In de nacht van vrijdag op zaterdag is aan de Duits-Nederlandse grens een 25 jarige Oekraïner gearresteerd. De man reed in een auto afkomstig uit Nederland en werd rond 01.30 uur op de parkeerplaats Bunderneuland aangehouden. Bij het controleren van zijn persoonlijke gegevens ontdekte de politie dat hij door justitie werd gezocht. In maart 2024 werd hij veroordeeld voor rijden onder invloed, in combinatie met het rijden zonder rijbewijs. Als gevolg van deze veroordeling moest hij een boete van 750 euro betalen of een vervangende gevangenisstraf van 25 dagen uitzitten. Omdat hij het bedrag niet kon betalen, werd de man naar een gevangenis gebracht. Bovendien was de Officier van Justitie geïnteresseerd in de huidige verblijfplaats van de man.

Een 38 jarige passagier van een internationale bus viel zaterdag om 13.00 uur tijdens een controle op de parkeerplaats Bunderneuland door de mand. Bij het controleren van de persoonlijke gegevens van de 38-jarige Tadzjiekse staatsburger ontdekte de politie dat er een arrestatiebevel tegen de man liep. In 2024 werd hij veroordeeld voor het in gevaar brengen van het verkeer. Als gevolg van deze veroordeling moest hij een boete van 1.500 euro betalen of, als alternatief, een gevangenisstraf van 25 dagen uitzitten. Door de boete meteen te betalen, voorkwam hij een gevangenisstraf.

Rütenbrock

De Duitse politie heeft vrijdagochtend om 11.30 uur aan de Duits-Nederlandse grens een 41-jarige Nederlandse automobilist gearresteerd. Uit een controle van zijn gegevens bleek dat justitie een arrestatiebevel voor de man had uitgevaardigd. Na een veroordeling voor rijden zonder rijbewijs moest hij een boete van 1.500 euro betalen of een vervangende gevangenisstraf van 15 dagen uitzitten. Omdat de man de boete niet kon betalen, werd hij gearresteerd en naar een strafinrichting gebracht.

Meppen

Tussen zaterdag 13.00 uur en zondag 12.30 uur is bij een keukenstudio aan de Schützenhofstraat in Meppen ingebroken. De tot nu toe onbekende daders verschaften zich door een raam te vernielen met geweld toegang tot het bedrijfspand. Binnen openden ze meerdere kassa’s en stalen geld. De materiële schade bedraagt enkele duizenden euro’s. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie Meppen, telefoonnummer 05931/9490.

Gistermiddag is omstreeks 16.45 uur brand in een loods aan de Bokeloher Feldstraat in Meppen uitgebroken. Volgens de huidige bevindingen vatte een in de hal geparkeerde landbouwmachine door een nog onbekende oorzaak vlam. De vlammen verspreidden zich snel en verwoestten delen van het dak, die vervolgens volledig in brand stond. Niemand raakte gewond. Ook het in de hal opgeslagen landbouwmaterieel raakte door de brand beschadigd. De brandweer was met zeven voertuigen en ongeveer 40 hulpverleners ter plaatse. De materiële schade wordt geschat op ongeveer 400.000 tot 500.000 euro

Surwold

Gisteravond reed omstreeks 17.45 uur een 38-jarige bestuurder van een vrachtwagen met melktank op de B401 van Dörpen richting Oldenburg. Door nog onbekende oorzaak raakte het voertuig rechts van de weg, gleed over de berm en kwam uiteindelijk in een sloot tot stilstand. De bestuurder raakte bij het ongeval ernstig gewond. De materiële schade bedraagt ongeveer 25.000 euro.

Emsland/Grafschaft Bentheim

Zondag vond in samenwerking met de districtspolitie Steinfurt en de verkeersveiligheidsvereniging Lingen de eerste PoliTour 2025 van de politie Emsland/Grafschaft Bentheim plaats. Het was een groot succes. De begeleide motortocht ter bevordering van de verkeersveiligheid was vooraf volgeboekt. In totaal namen 120 motorrijders uit de regio deel. Bij wisselvallig weer, maar met veel goede moed, vertrokken de groepen tegelijk vanaf zes verschillende locaties – Nordhorn, Lingen, Bad Bentheim, Schale, Neuenkirchen en Ibbenbüren-Dickenberg – en legden samen een afstand van ongeveer 210 kilometer af naar de finale in Spelle. Onderweg passeerden de deelnemers diverse locaties met informatieve lezingen en praktijkdemonstraties over motortechniek en veiligheidsgerelateerde onderwerpen.

In Lingen gaf Denis Hertrampf van motorzaak Hertrampf in Emsbüren een lezing over het belang van rijdynamiek en de juiste afstelling van het chassis. Hij legde duidelijk uit hoe chassiswijzigingen het rijgedrag beïnvloeden en hoe eenvoudige ingrepen de veiligheid van de motor aanzienlijk kunnen verbeteren.

In Bad Bentheim demonstreerde Andreas Hempen van Motorradhaus Rheine het gebruik van een airbag voor motorrijders. De deelnemers kregen praktisch inzicht in de werking van dit moderne beschermingssysteem en konden de werking ervan direct ervaren in een gesimuleerde activering. In Nordhorn demonstreerde Robby Bremer van het Duitse Rode Kruis hoe je een motorhelm op de juiste manier afzet na een verkeersongeval. Deze maatregel is van cruciaal belang om mogelijke verwondingen aan de nekwervelkolom te voorkomen en kan levens redden in noodgevallen. Op de kleiduivenschietbaan in Schale informeerde de politie van Noordrijn-Westfalen over technische wijzigingen aan de motorfietsen. De nadruk lag op illegale wijzigingen, de impact ervan op de verkeersveiligheid en de juridische gevolgen. De experts maken duidelijk dat niet elke aanpassing aan de motorfiets toegestaan ​​of veilig is.

In Ibbenbüren maakten collega’s van de politie van Noordrijn-Westfalen deelnemers bewust van de gevaren van alcohol en drugs in het wegverkeer. Met behulp van zogenoemde alcohol- en drugsbrillen konden de motorrijders ervaren hoe ernstig hun waarnemings- en reactievermogen onder invloed van verdovende middelen zijn verminderd. In Neuenkirchen voerden de hulpdiensten een lasermeting uit bij het Arnold-Janssen-Gymnasium. Geïnteresseerden konden zelf snelheidscontroles uitvoeren en zo inzicht krijgen in het dagelijkse werk van de politie.

De dag eindigde rond 17.30 uur met praktische rijoefeningen in Spelle, waarin elementen uit de professionele opleiding voor verkeersveiligheid waren opgenomen en deelnemers de kans kregen om het geleerde direct in de praktijk toe te passen. De feedback van de deelnemers was consequent positief. Naast de hoge informatiewaarde werden vooral de collegiale sfeer binnen de groepen en de open uitwisseling met politie en verkeersveiligheidsexperts benadrukt. De organisatoren willen alle deelnemers en ondersteunende organisaties bedanken voor het vlotte verloop van het evenement.

Foto’s: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim