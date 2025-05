Onstwedder Omloop en Kids Omloop tijdens Feestweek Onstwedde

ONSTWEDDE – Tijdens Feestweek Onstwedde staan op maandagavond 30 juni de Onstwedder Omloop en Kids Omloop op het programma. De opgave voor de Onstwedder Omloop is nu open via inschrijven.nl. De jongsten kunnen zich op de dag van de loop ter plaatse aanmelden. Beide lopen zijn mogelijk dankzij de inzet van vrijwilligers en sponsors.

Start en finish van de Onstwedder Omloop en Kids Omloop zijn aan de Dorpsstraat ter hoogte van de Woldbrink. De deelnemers aan de Kids Omloop lopen een wedstrijd over 500 of 1000 meter. De Onstwedder Omloop is een prestatieloop over 2½, 5, 7½ en 10 kilometer. Jongeren van 12 tot en met 15 jaar lopen 2½ of 5 kilometer. Publiek is welkom, de toegang is gratis.

Kids Omloop

De Kids Omloop begint om 19.00 uur. Iedereen die meedoet, krijgt een attentie. De organisatie is in handen van Handelsvereniging Onstwedde. Inschrijving voor de Kids Omloop kan op de dag zelf van 18.30 tot 18.50 uur op de Woldbrink.

Onstwedder Omloop

De Omloop is een wedstrijd- en prestatieloop voor iedereen waarbij het parcours van 2,5 kilometer start nabij de Brink aan de Dorpsstraat. De deelnemers lopen door park Kampvennen en langs de ijsbaan terug richting start-finish. De lopers gaan om 19.30 uur van start. Voor de eerste drie dames en heren op de 5 en 10 kilometer is er een prijs. Ook krijgen de eerste drie Onstwedder dames en heren op de 10 kilometer als prijs een Diamantbon. Verder is er dit jaar ook een prijs voor de eerste drie jongens en meisjes tot en met 17 jaar uit Onstwedde op de 5 kilometer. De organisatie is in handen van hardloopclub HLC Onstwedde. Bijdragen van meerdere Diamant en Robijn Sponsors maken digitale tijdsregistratie voor de Onstwedder Omloop mogelijk.



Inschrijving

Voorinschrijving voor de Onstwedder Omloop via inschijven.nl kan tot en met 26 juni. Na-inschrijving op 30 juni kan online via inschrijven.nl van 0.00 tot 18.45 uur. Voor wie die dag tijdig inschrijft, ligt het startnummer klaar bij aankomst in De Bast. Ter plaatse inschrijven kan nog tussen 18.00 en 18.45 uur in sporthal De Bast aan de Boslaan 18 in Onstwedde. Op deze locatie zijn ook de startnummers af te halen en kan iedereen omkleden en douchen na afloop.

