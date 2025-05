Regionale Veteranendag op zaterdag 21 juni in Bourtange

BOURTANGE – Op zaterdag 21 juni vindt in Vesting Bourtange de regionale Veteranendag plaats. Dit is eendag voor veteranen en hun partners uit de gemeenten Westerwolde en Oldambt. Ook veteranen en hun partners uit de gemeente Pekela zijn uitgenodigd. Hiermee tonen de gemeentebesturen waardering en dankbaarheid voor de inzet en moed van veteranen.



Programma

De Veteranendag staat in het teken van erkenning van en waardering voor veteranen. Het biedt hen een

kans om samen te komen en verbinding te leggen met anderen. Het officiële gedeelte begint met speeches van de burgemeesters van Westerwolde (Jaap Velema), Oldambt (Cora-Yfke Sikkema) en Pekela (Jaap Kuin). Daarna volgt de herdenking van alle gesneuvelden. Vervolgens is er een toespraak van gastspreker Marius van Doleweerd en volgt een kranslegging bij het Pools Monument in Bourtange. De middag sluit af in restaurant ’s Lands Huys met een lunch. Hier kunnen aanwezigen bijpraten en ervaringen uitwisselen.



Gastspreker

Gastspreker dit jaar is Eerste Luitenant Marius van Doleweerd, stafofficier bij Expertise Centrum

Opleidingskunde Defensie. Hij zal een lezing geven over hoe tegenwoordig Nuldelijnszorg gegeven wordt in uitzendingen.



Wanneer is iemand veteraan?

Bij het begrip ‘veteraan’ wordt vaak gedacht aan de Tweede Wereldoorlog. Dit klopt maar gedeeltelijk. Elke (oud-)militair met de Nederlandse nationaliteit die diende in oorlogsomstandigheden of bij een vredesmissie is namelijk veteraan. Veteranen hebben bijvoorbeeld gediend bij missies en oorlogen in Indië, Libanon, Cambodja of Iran. Of korter geleden, op de Balkan of in Afghanistan, Irak, Mali of Jordanië. Leeftijd speelt dus geen rol in het wel of niet zijn van een veteraan.



Aanmelden

Er zijn zo’n 440 geregistreerde veteranen met hun eventuele partner uitgenodigd. Veteranen die geen lid zijn van het Veteraneninstituut kunnen zich tot 11 juni aanmelden via westerwolde.nl/veteranendag-2025

Gemeente Westerwolde