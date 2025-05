Staatse troepen verslaan opnieuw de Spanjaarden bij Heiligerlee

SCHEEMDA, HEILIGERLEE– Onder grote publieke belangstelling werd zondag voor de 2e keer dit weekend de Slag bij Heiligerlee nagespeeld. Ondanks een stevige regenbui kort voor aanvang van de veldslag, bleef het tijdens het gevecht zelf droog, waardoor het historische spektakel onder ideale omstandigheden kon plaatsvinden.

Op het terrein van de voormalige strokartonfabriek De Toekomst in Scheemda ontvouwde zich een waar historisch schouwspel. Met wapperende vlaggen en luid tromgeroffel trokken de verschillende compagnies Slag bij Heiligerlee 2025: historische veldslag komt opnieuw tot leven ten strijde. Meer dan 500 re-enactors uit binnen- en buitenland namen deel aan de veldslag uit 1568, waarmee de Tachtigjarige Oorlog begon. Het publiek keek ademloos toe hoe met veel vuur en overtuiging werd gestreden. Een dramatisch hoogtepunt was opnieuw de dood van Graaf Adolf van Nassau, die destijds werkelijk sneuvelde in de strijd. Zijn ondergang luidde een beslissend moment in: de Staatse troepen verzamelden hun krachten en wisten in een laatste, gedurfde aanval de Spaanse troepen te overrompelen. Onder gejuich van het publiek sloegen de Spanjaarden op de vlucht en kwam er een einde aan drie dagen Slag om Heiligerlee.

De organisatie was in handen van Stichting De Twee Lee’s, in samenwerking met de gemeente Oldambt. Naast de gevechten bood het programma ook ruimte voor educatie en vermaak, met historische markten, ambachtendemonstraties, roofvogelshows en optredens van muzikanten.

Tekst en video: Freddy Stötefalk

Foto’s: Anita Meis