Uurtje van Bert Kraan tijdens OnderOns middag in vanBeresteyn

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 26 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BREDE OPKLARINGEN | WISSELVALLIGE WEEK

Het wordt vandaag een vrij mooie dag met een afwisseling van brede opklaringen en wat wolkenvelden. Soms kan er een kortdurende bui vallen maar het waait niet hard: er staat windkracht 2 tot 4 uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur voor vanmiddag is 17 á 18 graden.

Vanavond raakt het helemaal bewolkt en vannacht gaat het ook af en toe regenen. Morgen beginnen we dan ook vrij nat en morgemiddag wordt het wel wat vaker droog, maar later in de middag neemt de kans op regen weer toe en morgenochtend is er ook weer een actieve regenzone. Matige zuidwestenwind morgen, maximum opnieuw ca. 17 graden.

Woensdag is het een beetje buiig met een westenwind, met kans op een enkele onweersbui. En daarna is het ook niet helemaal droog maar het is redelijk rustig met soms een beetje zon. De temperatuur gaat na donderdag omhoog tot rond de 20 graden.