Beertsterweg in Winschoten vanaf 21 juni vijf weken afgesloten door werkzaamheden Beertsterbrug

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 27 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

PERIODEN MET REGEN | WEEKEND WARMER

Het is vandaag een herfstachtige dag want vanochtend valt er af en toe regen en het is bewolkt, vanmiddag is het vaak droog met een paar opklaringen, maar vanavond is het geheel bewolkt en dan gaat het geruime tijd regenen. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en het is ook redelijk fris met een maximumtemperatuur van 15 of 16 graden.

Vannacht is het niet veel anders want net als vanavond zijn er ook dan flinke perioden met regen, en dat gaat vannacht ook met enkele windvlagen. Maar morgen is het beter want er komen in de loop van de dag opklaringen bij en het blijft dan bij een paar lokale buien. Er komt morgen een matige noordwesten-wind te staan en de maximumtemperatuur is opnieuw zo’n 16 graden.

Donderdag begint droog met misschien een beetje zon, maar ‘s middags en ‘s avonds is het bewolkt met af en toe een beetje regen of motregen. Vrijdag is het droog en dan wordt het 20 of 21 graden en in het weekend is 24 graden mogelijk. Dat gaat zaterdag en zondag met mooie zonnige perioden, maar wellicht ook een regen- of onweersbui.