Bezoekers, bedrijven en organisaties vinden elkaar op StartFest Assen 

ASSEN – Op dinsdag 27 mei was de achtste editie van StartFest in De Bonte Wever in Assen. Veel bezoekers keken ook deze keer naar zichzelf in de spiegel, probeerden hun talent te vinden en hadden waardevolle gesprekken met bedrijven en organisaties over werk en ontwikkeling.

Zo ook Verena, 27 jaar uit Assen: “Ik ben op zoek naar werk en kan me hier breed oriënteren en uitzoeken wat bij mij past qua werk. Ik heb al meerdere rondjes over het festival gedaan. Ben onder andere in gesprek geweest met coaches en diverse organisaties. Bij één organisatie heb ik mijn telefoonnummer achtergelaten voor een kennismakingsgesprek. Ik heb het festival als heel positief ervaren en kijk uit naar mijn vervolgstappen!”

Ook voor bedrijven biedt het festival kansen ontdekte Gemeente Aa en Hunze: “Dit festival is een mooie manier om te laten zien wat een gemeente allemaal doet. Van werken in het groen tot verkeer, toerisme, cultuur, bestuur en communicatie en nog veel meer en dat in een dynamische werkomgeving. We hebben al veel mensen gesproken van verschillende leeftijden en achtergronden. Sommigen zijn net klaar met een opleiding en anderen willen een overstap naar ander werk. Voor een aantal vacatures zou best een match kunnen zijn. Ook noteren we informatie van bezoekers voor toekomstige vacatures. “

Kansen en mogelijkheden ontdekken

StartFest draait om talenten en vaardigheden, niet om CV’s. Of het nu gaat om (meer) werken, een (andere) baan, een opleiding, vrijwilligerswerk of een oriëntatie: elke stap is waardevol. Loopbaangidsen staan klaar om bezoekers, van alle leeftijden en opleidingsniveaus, te begeleiden en te helpen bij het vinden van hun sterke punten en kansen. Verspreid over de branchepleinen kunnen bezoekers deelnemen aan diverse doe-activiteiten en workshops om inspiratie te krijgen voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Er zijn kansen zat, dus grijp die!

StartFest gaat door

StartFest is het grootste werk- en ontwikkelevenement in Noord-Nederland, bestaande uit 12 festivals verspreid over Groningen en Noord-Drenthe. Heb je deze editie van StartFest gemist? Geen probleem. Donderdag 19 juni is StartFest in Stadskanaal in sporthal de Spont. Donderdag 18 september is StartFest bij het Geert Reinders Sportpark in Winsum. Kijk voor meer informatie op www.startfest.nl

StartFest is een initiatief van Werk in Zicht, het samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en sociaal ontwikkelbedrijven in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. De festivals worden georganiseerd door diverse bedrijven, ondernemers, opleiders, bonden en brancheorganisaties. Dit project is mede mogelijk gemaakt door Nationaal Programma Groningen, Provincie Groningen, de Europese Unie en SNN.

StartFest