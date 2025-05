Leerlingen Dollard College doen mee aan het Waterleerpad

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 28 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG WAT WISSELVALLIG | NA MORGEN WARMER

Na de regen van gisteren en vannacht is het vooral vanochtend nog wat buiig en meestenstijds bewolkt. In de loop van vanmiddag wordt het helemaal droog en gaandeweg komen er iets meer opklaringen, al kunnen er ook vanmiddag eerst nog een paar buien voorbijkomen. De wind draait naar het noordwesten en is vanmiddag meest matig, vanavond is er maar weinig wind. De maximumtemperatuur is ongeveer 17 graden.

Morgen is weer een ander verhaal want vannacht is het rustig met enkele opklaringen en later weer meer bewolking. Die bewolking zal morgen ook overheersen en gaandeweg de ochtend en morgenmiddag valt er soms wat lichte regen of motregen. Net als vanochtend is het morgen dus een beetje grijs, maximum rond 18 graden en een matige zuidwestenwind.

De vrijdag is beter want dan zijn er zonnige perioden en dan is het droog met middagtemperaturen van 20 to 22 graden. Zaterdag is een temperatuur van 25 graden haalbaar, maar dan is er naast zon ook kans op een bui. Zondag wordt het nog 22 tot 24 graden maar later op de dag koelt het dan af met opklaringen en een zuidwestenwind.