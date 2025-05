Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Vriescheloo

VRIESCHELOO – Vanmorgen was als startpunt van de wekelijkse wandeling van WandelenWerkt gekozen voor Vriescheloo.

Vandaag hadden de wandelcoaches voor de wandeling van WandelenWerkt als vertrekpunt gekozen voor Vriescheloo. De wandelaars, die zich vooraf hadden opgegeven, konden zich vanaf 8.45 uur melden in dorpshuis “t Ganzennust”. Daar zaten de wandelcoaches klaar om hen welkom te heten. En even belangrijk, de koffie met koek stond klaar.

Ook deze keer weer de drie bekende afstanden. De groep voor 10 km vertrok om 9.15 uur richting Vogelzang, een buurtschap bij Vriescheloo dat volgens de overlevering samen met buurtschap De Straat in de 20e eeuw is verdwenen maar nog wel bestaat en ging verder over de Koeweg. Dit traject, Koeweg – Vogelzang – Ossedijk maakte vroeger deel uit van de toenmalige handelsroute Winschoten – Bourtange – Münster.

Vriescheloo is één van de vijf kerspelen van de Heerlijkheid Westerwolde, die vroeger eigendom waren van het klooster Corvey in Höxter. Nadat we het Ruiten Aa kanaal waren overgestoken ging de wandeling door het prachtige gebied tussen Vriescheloo en het Rederveld. Dit is een voormalig veengebied dat ook daadwerkelijk is afgegraven. Na deze afgraving werd het erg moeilijk om de waterhuishouding te regelen. Door het verdwijnen van het veen was de sponswerking dus verdwenen. Om het water te kunnen afvoeren moest er een wijk worden verlengd. Om het benodigde geld hiervoor te kunnen genereren werden er een aantal kanaalwaterschappen opgericht. In dit geval waren dit de kanaalwaterschappen Honderd Deimt en Hebrecht. Deze twee schappen werden later samengevoegd in waterschap de Vijf Venen, en deze ging later op in waterschap Westerwolde. Waterstaatkundig valt dit gebied sinds 2000 binnen het waterschap Hunze en Aa’s. Nadat we dit gedeelte op diverse keren hebben doorkruist kwamen we weer uit bij het Ruiten Aa kanaal, bij het monument ter ere van B. L. Tijdens. Boer en politicus, in de jaren 1891 – 1901 lid van de tweede kamer. Was voorstander van protectionisme om de Groningse landbouw te beschermen.



Na het kanaal te zijn overgestoken werd de wandeling vervolgd door de Sluisweg een stuk te volgen, om vervolgens langs een maaipad weer richting Vriescheloo te wandelen. Hierbij ging het onder andere ook door het Engbert Drenthbos. Engbert Drenth heeft zich in de periode dat hij burgemeester was van de gemeente Bellingwedde ingespannen om hier 2500 hectare nieuwe natuur te realiseren. Uit dank dat dit is gelukt heeft Staats Bos Beheer daarom een stuk bos zijn naam gegeven. Drenth was in eerste instantie niet van plan langer dan 2 periodes burgemeester van Bellingwedde te blijven, maar het beviel hem zo goed hier dat hij de functie tot aan zijn pensionering in 2007 bleef vervullen. Dit was een periode van 28 jaar en hij was toen de langstzittende burgemeester van één gemeente in Nederland. En voor zover ik heb kunnen nagaan heeft hij dit record tot op de dag van vandaag in handen.

Door het bos ging het over een gedeelte van het “Ganzenpad “ weer richting “t Ganzennust “, het eindpunt. wanneer we bedenken dat de bijnaam van de Vraiskeloosters “Ganzekukens “ is, is het dan ook niet verwonderlijk dat de Ganzen op zoveel plaatsen in Vriescheloo terug komen. En aangekomen in t Ganzennust stond hier voor de liefhebbers, zoals inmiddels gebruikelijk, de soep met brood weer klaar.

Jan Bossen