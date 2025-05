Ouderwetse gezelligheid op de eerste dag van de Hemelvaartfeesten bij de Rhederbrug

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 29 mei, 07.00 uur door Stefan van der Gijze

LICHTE REGEN | VANAF MORGEN MEER ZON EN WARMER

In de vroege ochtend maakt een enkele opklaring al snel plaats voor bewolking vanuit het westen. Daarbij gaat het in de loop van de dag af en toe lichte regenen. Grote hoeveelheden worden niet verwacht maar de regenkleding of de paraplu kan geregeld nodig zijn. De dag begint met weinig wind maar die zal vanmiddag toenemen en meest matig worden met een windkracht 4 uit het zuiden en later zuidwesten. De temperatuur stijgt naar 17 of 18 graden.

Komende nacht overheerst de bewolking en kan het nog wat spetteren. De nacht verloopt verre van koud met minima rond 13 graden en blijft de zuidwestenwind doorstaan met een windkracht 4 of misschien wel 5.

Morgen is er eerst flink wat bewolking maar de zon probeert het zeker in de middag ook af en toe om door te breken. Af te wachten is of dit genoeg zal lukken. Wel blijft het vrijwel droog en wordt het iets warmer met maxima rond 20 graden, afhankelijk van de hoeveelheid zon. De matige zuidwestenwind neemt later op de dag sterk in kracht af.

Na morgen is zaterdag een dag met redelijk wat zon en warmt het flink op tot 23 of 24 graden. Daarbij lijkt het droog te blijven maar is een lokale regen of onweersbui niet helemaal uit te sluiten later op de dag. Vanaf zondag zorgt een westelijke wind voor wat afkoeling maar blijft het in eerste instantie nog wel droog met geregeld zon.