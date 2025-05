Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 30 mei, 06.00 uur door Stefan van der Gijze

BEWOLKING EN ZON | MORGEN FLINK WARMER

Vandaag blijft het de hele dag droog met bewolking en in de loop van de dag mogelijk ook wat meer zon. De temperatuur stijgt naar ongeveer 18 tot 19 graden maar is afhankelijk van de hoeveelheid zon. De matige zuidwestenwind neemt later vanmiddag steeds meer in kracht af en stelt vanavond nog maar weinig voor. Rond die tijd zit er nog altijd bewolking in onze omgeving en zitten opklaringen ten zuiden van ons die zich proberen uit te breiden naar het noorden.

Dit lijkt later in de nacht te lukken en kan er ook een mistbank ontstaan. Kouder dan 13 graden lijkt het niet te worden met nauwelijks wind.

Morgen zijn er dan flinke perioden met zon en warmt het op naar 23 of 24 graden en misschien wel warmer. Daarbij voelt het een beetje benauwd aan en staat er amper wind. De meteorologische lente sluit daarbij in stijl af. In de nacht naar zondag komen onweersbuien vanuit het zuiden in de buurt of trekken ten zuiden langs.

Na morgen daalt de temperatuur enkele graden en zijn er perioden met zon. Dinsdag is het tijdelijk weer flink warmer met lokaal 24 graden maar neemt de kans op buien met onweer die dag wel flink toe.