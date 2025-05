Expositie Zoo Emmen 90 jaar in WILDLANDS geopend

EMMEN – Op Hemelvaartsdag 2025 is het exact 90 jaar geleden dat het Noorder Dierenpark in Emmen voor publiek werd geopend. Een bijzonder moment in de geschiedenis van Emmen én het dierenpark. De viering van dit jubileumjaar is met de opening van de tentoonstelling ‘Zoo Emmen 90 jaar’ begonnen. Op woensdagavond 28 mei verrichtte burgemeester Eric van Oosterhout de officiële opening van deze expositie.

Over de Expositie ‘Zoo Emmen 90 jaar’

Van chimpansee Tommy, de mechanische haaienbek tot de Rolo-reclame… In vogelvlucht wandelen bezoekers van de tentoonstelling langs de 90-jarige geschiedenis, wat vast heel wat herinneringen oproept. Het Noorder Dierenpark in Emmen werd geopend in 1935 op vijf hectare grond, de ‘achtertuin’ van de ouders van oprichter Willem Oosting. Al snel werd er met het Wildpark een uitbreiding gerealiseerd in 1937. Gedurende de jaren 1937-1940 en na de oorlog in 1946 was het park populair, met jaarlijks zo’n 250.000 bezoekers. Rond het einde van de jaren ‘60 begonnen de bezoekersaantallen af te nemen. In 1970 namen Aleid Rensen-Oosting en haar man Jaap Rensen het park over. Ze introduceerden een meer eigentijdse visie, waarbij het creëren van zo natuurlijk mogelijke omgevingen voor de dieren, hun welzijn en educatie aan bezoekers centraal stonden. Na de jaren ‘90 begon de druk op het park te groeien. Het dierenpark zat tegen zijn grenzen aan qua mogelijkheden en in 1993 werd er al gesproken over een nieuwe locatie aan de rand van Emmen. In 2015 sloot Dierenpark Emmen op de oude locatie de deuren, maar aan de rand van Emmen werd WILDLANDS Adventure Zoo Emmen geopend. Een park waar dieren in een zo natuurlijk mogelijke habitat leven, bezoekers geen hekwerk meer zien en duurzaamheid een grote rol speelt.

Over het jubileumjaar

De tentoonstelling ‘Zoo Emmen 90 jaar’ is van 29 mei tot en met 1 december gratis voor bezoekers van WILDLANDS te zien in Animazia. Het is het startschot van een serie activiteiten waarmee samen met (oud-) medewerkers, inwoners van Emmen en bezoekers van het park wordt stilgestaan bij de geschiedenis van het dierenpark in Emmen. Onderdeel – naast de expositie- zijn onder andere een reünie, een jubileumboek, een documentaire i.s.m. RTV Drenthe, een fotowandeling door het Rensenpark (op de locatie van het voormalig Dierenpark Emmen) en een bijzondere muziektheatervoorstelling in december in het ATLAS Theater van Emmen.

Meer informatie is te vinden op wildlands.nl/90-jaar

WILDLANDS