DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Sögel

Vannacht vond omstreeks 01.50 uur een inbraak plaats op de Hümmlinger Ring. Inbrekers verschaften zich toegang tot een tankstation en stalen tabaksartikelen ter waarde van 30.000 euro, evenals contant geld. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Sögel, telefoonnummer 05952 – 93450.

Bunde

Donderdagochtend heeft de politie tijdens een grenscontrole een 50-jarige man gearresteerd. De Georgiër werd rond 05.20 uur bij de controle van een bus op de parkeerplaats Bunderneuland aan de snelweg A280 aangehouden. Bij controle van zijn persoonlijke gegevens bleek dat er sinds 2023 door verschillende officieren van justitie twee arrestatiebevelen tegen hem waren uitgevaardigd. Vanwege een veroordeling voor diefstal moest hij een boete van 315 euro betalen of een vervangende gevangenisstraf van 21 dagen uitzitten. In een andere zaak werd de 50-jarige veroordeeld tot het betalen van een boete van 800 euro of een gevangenisstraf van 40 dagen voor een bijzonder ernstige diefstal. Om gevangenisstraf te ontlopen, had de man de door de rechtbank opgelegde boetes aan de politie moeten betalen. Omdat hij het benodigde bedrag niet bij elkaar kon krijgen, werd hij overgebracht naar een strafinrichting.

Ondanks een tijdelijk in- en verblijfsverbod probeerde een 37-jarige man uit Montenegro woensdagmiddag om 16.00 uur Duitsland binnen te komen. De man, die als passagier in een bus zat, werd op de parkeerplaats Bunderneuland aangehouden. Een controle van zijn identiteit wees uit dat de verantwoordelijke immigratieautoriteiten tegen de man een uitzettingsbevel hadden uitgevaardigd en hij voor Duitsland een in- en verblijfsverbod heeft. Ook werden een mes en een vermoedelijk vals Italiaans rijbewijs bij hem aangetroffen. Naast de overtreding van de wapenwet bestaat het vermoeden dat hij een vals officieel identiteitsbewijs heeft verkregen en zo heeft geprobeerd ongeoorloofd binnen te komen. Er is onderzoek tegen de man ingesteld. Na afronding van de politiemaatregelen werd de man de toegang ontzegd en teruggestuurd naar Nederland. Daarnaast waren twee Officieren van Justitie geïnteresseerd in de huidige verblijfplaats van de man. Zij hadden een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd wegens belediging en zware diefstal.

Weener

Vannacht raakte tijdens een feest rond 01.15 uur een 28 jarige man, na een aanvankelijk verbale ruzie, ernstig ernstig gewond toen hij met een glazen fles op zijn hoofd werd geslagen. Het is niet bekend of er iemand is aangehouden.

Haren

Woensdag vond tussen 15.00 en 17.00 uur op de parkeerplaats van een discountwinkel aan de Lange Straße een verkeersongeval plaats. Een nog onbekende bestuurder beschadigde tijdens het manoeuvreren van zijn voertuig een hekwerk. Hij reed vervolgens door. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Haren via +49 5932 72100.

Bericht van de politie Leer/Emden

De politie Leer/Emden waarschuwt voor een wijdverbreide vorm van fraude. Dinsdagavond werd op de parkeerplaats van een supermarkt in Leer een collecte gehouden. Een jongeman, die alleen gebaren maakte en beweerde doofstom te zijn. Hij hield een klembord omhoog. Een vrouw ging ervan uit dat de lijst een petitie was en voerde haar persoonlijke gegevens in. Pas toen realiseerde ze zich dat er in een begeleidende brief een donatie van € 20 stond. De collectant kon plotseling weer prima praten en eiste betaling van het genoemde bedrag. Omdat ze geen geld meer bij zich had, betaalde de vrouw uiteindelijk € 5, waarna de collectant verdween.

De politie adviseert:

Veel non-profitorganisaties zijn afhankelijk van donaties. Maar blijf altijd waakzaam en doneer alleen aan organisaties die u kent, bij voorkeur via een bankoverschrijving of een vergelijkbare methode. Registreer u niet op donatielijsten van onbekende organisaties. Voor kleine donaties is het niet nodig dat de ontvanger uw naam en adres kent. U moet echter wel een donatiebewijs ontvangen. Als u tegen uw wil wordt aangesproken, maak dan duidelijk dat u niet zult doneren met een vriendelijk maar resoluut “Nee, dank u wel!”. Als u toch een arm iemand op straat wat wisselgeld wilt geven, wees dan alert en houd los wisselgeld in uw zak. Houd afstand en haal uw portemonnee niet tevoorschijn.