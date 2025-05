Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 31 mei, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

WARMERE DAG | GEREGELD WAT ZON

We krijgen een vrij mooi weekend met flinke zonnige perioden en het wordt ook wat warmer want vanmiddag komt de temperatuur tot 24 graden, en morgenmiddag is het ook nog 21 á 22 graden. Het is vandaag in ieder geval droog en komende nacht en morgenochtend is een enkele bui mogelijk, maar verder zijn er vooral wat stapelwolken. De wind is vandaag zwak tot matig uit zuidwest tot west (en later is de wind zwak en veranderlijk van richting).

Morgen waait de wind uit het westen tot zuidwesten en maandag uit het westen. Daardoor is er maandag kans op enkele buien en is er meer bewolking. Dan is de middagtemperatuur ook maar 18 of 19 graden. De gemiddelde maximumtemperatuur voor de eerste dagen van juni is ook ongeveer 19 graden.

Maar veel regen valt er maandag en niet en dat komt er de rest van de week ook niet. Hooguit kan je het volgende week licht wisselvallig noemen. Vaak zijn er zonnige perioden en soms komt er in de westelijke luchtstroming eens een bui voorbij. In totaal kan dat volgende week misschien 5-10 mm aan neerslag geven. Maximum dinsdag rond 22, daarna rond 19 graden.