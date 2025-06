Kijken naar foto’s van vroeger bij tentoonstelling Archiefbeheergroep Rhederbrug en Omgeving

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 1 juni, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

IETS MINDER WARM | NORMALE WEEK

Het is vandaag weer wat minder warm dan gisteren want toen werd het 25 graden met weinig wind en vanmiddag wordt het 21 graden met een matige wind, windkracht 3 tot 4. Dat maakt voor de gevoelswaarde nogal wat uit maar het weerbeeld is niet heel veel anders: Er zijn mooie zonnige perioden maar ook bewolkte momenten en tot ongeveer halverwege de middag is er kans op een bui, maar daarna is het droog bij dus een matige ZW-wind.

Vanavond is het dus droog en prettig weer, maar in de loop van komende nacht en morgenochtend is er kans op een paar regenbuien. Daarna is het morgenmiddag- en avond vrijwel overal droog met opklaringen en wolkenvelden. Maximum morgen rond 19 graden, minimum vannacht rond 11 graden.

Dinsdag is dan weer een dag met eerst droog weer en ’s avonds kans op wat regen, en ook woensdag is licht wisselvallig met wat zon en een bui. Eind van de week is de kans op buien groter en is het vaak bewolkt. Maximumtemperaturen op dinsdag rond 22 graden, daarna rond 19 graden.