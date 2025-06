Andries Huizinga winnaar klaverjasmarathon in MFA Ons Noabershoes

VEELERVEEN – Afgelopen zaterdag 31 mei organiseerde de klaverjasclub van Ons Noabershoes te Veelerveen een klaverjasmarathon. 33 Potentiële winnaars hadden zich aangemeld bij Jop Hammer en zij kwamen vanaf half tien binnen. Na de inschrijving bij Jop Hammer, begon ieder met een kop koffie. Vanaf tien uur ging men de strijd met elkaar aan.

Het was een warme dag, doch dat mocht de pret niet drukken. Fair werd er gestreden om de punten binnen te halen. Na iedere ronde was er even tijd voor een pauze om een drankje te nuttigen en even bij te kletsen. Of even bijkomen van de geleden nederlaag en de “roem” die men had moeten incasseren. Of het tegenovergestelde, even opscheppen over de “roem” die men had binnengehaald en de “schone” die men had gedraaid. Alles in een gemoedelijke sfeer.

Tussen de wedstrijden door werd men getrakteerd op hapjes en tegen één uur was het tijd voor de lunch met een kop lekkere mosterdsoep en 2 zachte bolletjes kroket of frikandel of een gehaktbal. Rond tweeën werd de marathon voortgezet.

Tot half vijf bleef het spannend wie de winnaar of winnares zou worden na 6 ronden. Jop Hammer had alles uitstekend geregistreerd op de laptop en had nog even de gelegenheid om de puntjes op de I te zetten. In de tussentijd vond er een verloting plaats met mooie prijzen, o.a. beschikbaar gesteld door een aantal plaatselijke en regionale ondernemers. Daarna volgde de prijsuitreiking van de klaverjasmarathon.

Voor ieder was er een vleesprijs.

De top drie was als volgt:

Winnaar en 1e prijs: Andries Huizinga met 10650 punten, 2e prijs: Jan Timmer met 10474 punten en 3e prijs: Froukje Reints met 10223 punten Alle drie ontvingen een flink gevulde doos met vleesproducten.

De klaverjasclub kan terugkijken op een uitstekend verlopen klaverjastoernooi dat zeker voor herhaling vatbaar is.

Zaterdag 28 juni vindt er vanaf 10 uur een klaverjasmarathon in ’t Kruispunt te Vlagtwedde plaats. Aanmelden via: klaverjassen28juni@gmail.com of via René v.d. Werf, beheerder ’t Kruispunt, (tel. 06 22469577).

Pieter Huttinga