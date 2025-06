Compliment voor mantelzorgers in Westerwolde

WESTERWOLDE – De gemeente Westerwolde bedankt mantelzorgers voor hun inzet. Daarom kunnen mantelzorgers van 1 juni t/m 31 augustus 2025 het mantelzorgcompliment aanvragen. Dit compliment bestaat uit vier Westerwoldse cadeaubonnen van €25,- per stuk.



Mensen die langere tijd onbetaald voor een partner, familielid of bekende zorgen, zijn mantelzorger. Wethouder Wietze Potze: “Mantelzorgers zijn ontzettend belangrijk. Zij vinden het vaak vanzelfsprekend om zorgtaken op zich te nemen en doen het met liefde. Hiermee bieden ze naast zorg ook belangrijke mentale steun. Daar zijn we hen erg dankbaar voor. Die dankbaarheid tonen we door middel van het mantelzorgcompliment.”



Mantelzorgcompliment aanvragen

Mantelzorgers kunnen het compliment aanvragen via westerwolde.nl/mantelzorg. Hier staan ook de voorwaarden. Mantelzorgers die bekend zijn bij Welzijn Westerwolde ontvangen begin juni een brief met informatie over het aanvragen van het mantelzorgcompliment. Ook inwoners die geen brief hebben ontvangen maar wél voldoen aan de gestelde voorwaarden, kunnen het compliment aanvragen. Welzijn Westerwolde verwerkt de aanvragen en helpt indien nodig bij het invullen van het formulier. Hiervoor kunnen aanvragers bellen naar (0599) 58 24 60 of mailen naar mantelzorg@welzijnwesterwolde.nl.



Week van de Jonge Mantelzorger

Tegelijk met de eerste week van de aanvraagperiode van het mantelzorgcompliment is het de Week van de Jonge Mantelzorger. Deze duurt van 1 t/m 7 juni 2025. Tijdens deze week staan jonge mantelzorgers van 8 t/m 24 jaar centraal. Want ook zij kunnen mantelzorger zijn. Deze jongeren groeien vaak op met zorg als vanzelfsprekend onderdeel in hun leven. Daarom is voor hen niet altijd duidelijk dat zij mantelzorger zijn. Jonge mantelzorgers die voldoen aan de voorwaarden hebben uiteraard ook recht op het mantelzorgcompliment!



Het radioprogramma en de podcast Jong & Wilt van jongerenwerk van Welzijn Westerwolde zal zaterdag 7 juni in het teken staan van de jonge mantelzorger. Jong & Wilt is elke zaterdag te beluisteren tussen 18.00 en 20.00 uur.



Uitreiking

De uitreiking van het compliment vindt plaats tussen 3 en 7 november 2025, tijdens de Week van de Mantelzorg. Mantelzorgers die een compliment ontvangen, worden hiervoor uitgenodigd.



Gemeente Westerwolde