GIP EDR-Spreekdag voor grenspendelaars op 18 juni a.s. in Bad Nieuweschans

BAD NIEUWESCHANS – Het GrensInfoPunt van de Eems Dollard Regio (GIP EDR) organiseert op woensdag 18 juni a.s. weer een GIP EDR-Spreekdag. Grenspendelaars, ondernemers en werkgevers kunnen dan terecht met vragen op het gebied van belasting, ouderdomspensioen en sociale verzekeringen. Belangstellenden kunnen hun vragen stellen aan Nederlandse en Duitse medewerkers van de belastingdiensten uit Groningen en Leer en het ‘Bureau voor Duitse Zaken’ (BDZ), een speciale afdeling van de ‘Sociale Verzekeringsbank’ (SVB) in Nijmegen.



Een gratis adviesgesprek op 18 juni a.s. is mogelijk tussen 10.00 en 16.00 uur. De gesprekken vinden plaats op het kantoor van de EDR in Bad Nieuweschans.

Deelname aan de GIP EDR-Spreekdag is op afspraak. U kunt zich per mail aanmelden via gip@edr.eu (onder vermelding van uw telefoonnummer), telefonisch via 0597 521818 of via het aanvraagformulier op onze website www.grenzinfo.eu/edr

Ook buiten de GIP EDR-Spreekdag om kunnen belangstellenden bij GIP EDR terecht voor gratis informatie en advies over wonen, werken, ondernemen en studeren in of pensioen ontvangen uit het buurland.

GIP EDR