Isolatiesubsidie Nij Begun stapsgewijs van start

GRONINGEN, NOORD-DRENTHE – Vandaag is de regeling gepubliceerd waarmee woningeigenaren in Groningen en Noord-Drenthe isolatiesubsidie kunnen aanvragen om hun woning te isoleren en ventileren tot de standaard voor woningisolatie. Een woning voldoet aan de standaard wanneer die voldoende geïsoleerd is om aardgasvrij te kunnen worden. Voor woningeigenaren die met terugwerkende kracht gebruik willen maken van de subsidie, opent het loket op 3 juni. Vanaf 2 september opent het loket stapsgewijs voor huiseigenaren die nog isolatie- of ventilatiemaatregelen willen nemen.

De regeling is onderdeel van Nij Begun en loopt de komende 10 jaar. De isolatieaanpak is één van de maatregelen van Nij Begun om de ereschuld aan Groningen en Noord-Drenthe in te lossen als gevolg van de gaswinning. Het resultaat van de isolatieaanpak is een goed geïsoleerd huis en een lagere energierekening.

Subsidie met terugwerkende kracht: vanaf 3 juni 2025

Woningeigenaren die tussen 25 april 2023 en 2 juni 2025 al isolatie- en/of ventilatiemaatregelen hebben genomen, kunnen met terugwerkende kracht vanaf 3 juni 2025 bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) subsidie aanvragen. Deze aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 1 oktober 2026. Meer informatie is beschikbaar op de website van SNN.

Nieuwe subsidie aanvragen: vanaf 2 september 2025

Voor nieuwe aanvragen opent het subsidieloket op 2 september 2025, gefaseerd per postcodegebied. Er is voldoende geld beschikbaar voor iedereen die in aanmerking komt voor deze subsidie. Ook is er ruim de tijd – tot 3 juni 2035 – om de aanvraag te doen. Na toekenning van de subsidie is er 2 jaar de tijd om de werkzaamheden uit te (laten) voeren.

Isolatieplan: wanneer nodig, wanneer niet

Om te bepalen welke isolatie- en ventilatiemaatregelen nodig zijn om te voldoen aan de isolatiestandaard, kunnen woningeigenaren een isolatieadviseur langs laten komen. De isolatieadviseur maakt een isolatieplan. Het plan is simpel, gratis en geeft een goed onderbouwd advies aan woningeigenaren, en welke maatregelen nodig zijn om de standaard te halen. Belangrijk hierin is de aandacht voor ventileren. Goede ventilatie is nodig om onder andere schimmel in de woning te voorkomen.

Het isolatieplan is een handig hulpmiddel, maar niet altijd verplicht. Voor losse maatregelen en als de totale kosten onder de €10.000 blijven, kunnen woningeigenaren ook zonder isolatieplan aan de slag. Denk daarbij aan één enkele maatregel, zoals spouwmuurisolatie of vloerisolatie. Dit geldt voor woningen die gebouwd zijn tussen 1965 en 1991 en geen monument zijn.

Maandelijkse openstelling van het subsidieloket

De mogelijkheid om subsidie aan te vragen start vanaf 2 september 2025. Elke maand opent het loket voor nieuwe postcodes om zo wachtrijen te voorkomen. Vanaf augustus 2026 is het loket voor alle postcodegebieden open en blijft de isolatiesubsidie beschikbaar tot en met 2035. Kijk in deze PDF voor de volgorde van de postcodefasering. Aanvragen lopen via het SNN.

Ondersteuning bij elke stap

Vanaf het moment dat het subsidieloket in september opent, kunnen woningeigenaren ondersteuning krijgen bij elke stap. Van het maken van een isolatieplan tot het aanvragen van subsidie en het uitvoeren van de werkzaamheden.

Bron: Rijksoverheid