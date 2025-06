Monumentale eik bij Klooster Ter Apel omgevallen: natuuricoon van 150 tot 200 jaar oud bezwijkt

TER APEL – Afgelopen weekend is een van de oudste eiken in het Kloosterbos in Ter Apel omgevallen. De imposante boom, die langs de historische gracht van het Kruisherenklooster stond, was met een geschatte leeftijd van 150 tot 200 jaar een van de levende monumenten van de streek.

De eik groeide aan de westzijde van het Klooster met zijn hoogte van circa 25 meter en was tot voor kort nog volop in blad. Hoewel de boom er aan de buitenzijde nog vitaal uitzag, bleek de binnenzijde ernstig aangetast. De kern van de boom was volledig bruin en verpulverd. Het vermoeden is dat de boom is bezweken door een combinatie van natuurlijke ouderdom en inwendige aantasting. Mogelijke oorzaken zijn houtrot door schimmels (zoals de echte honingzwam of tonderzwam), schade door insectenplagen zoals de eikenprachtkever, of de gevolgen van aanhoudende droogte en klimaatverandering in de afgelopen jaren.



De boom groeide op een prominente plek langs de oude kloostergracht en maakte deel uit van het oudste deel van het Kloosterbos. Bezoekers van het klooster en wandelaars kenden de eik als een markant herkenningspunt. Zijn omvallen markeert een verlies voor het natuurlijke en historische landschap in het kloosterbos van Ter Apel.



Staatsbosbeheer is de eigenaar van het Kloosterbos. Er wordt onderzocht wat er verder met de overblijfselen zal gebeuren. De omgevallen boom is met hekken afgezet.

André Dümmer