Openluchtdienst (Beachdienst wordt parkdienst) in het Park in Nieuwe Pekela

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 2 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ VEEL BEWOLKING | MORGEN WEER WARMER

Het is een vrij bewolkte maandag en soms kan er vanochtend of vanmiddag wat regen naar beneden komen, maar veel is dat niet. Af en toe is er ook een beetje zon en en bij een matige west-zuidwestenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden.

Vanavond en vannacht is de luchtdruk weer wat hoger. Daarom is het dan droog en vrij helder, maar er zullen vannacht enkele mistbanken ontstaan want het koelt ver af. De minimumtemperatuur is bij ons maar 5 of 6 graden.

Morgen begint met mooie zonnige perioden en een zwakke zuidwestenwind, morgenmiddag neemt die wind iets toe en er komt dan ook meer bewolking, met ’s avonds kans op een bui. Door die zuidwestenwind wordt het morgen trouwens wel wat warmer: maximum morgenmiddag 22 á 23 graden. Woensdag gaan we terug naar 18 graden met enkele buien en daarna wordt het ook wisselvalliger met vaker wat regen en ook meer wind.