Vijf Pekelder bruggen gestremd vanwege reparaties

PEKELA – De gemeente Pekela laat de komende weken bij vijf bruggen over het Pekelder Hoofddiep reparaties uitvoeren. Daarvoor zijn korte en langere stremmingen van deze bruggen noodzakelijk. Het gaat om de Ericabrug In Oude Pekela en de Ommelanderklap, Samenwerkingsdraai, Doorsneedraai en Dekbadde (allen in Nieuwe Pekela).

Het verkeer over de wegen langs het diep kan zowel aan ‘landzijde’ als aan de ‘drukke kant’ gewoon doorrijden.

Wanneer?

Tussen 10 en 14 juni is de Ericabrug in Oude Pekela gestremd voor alle verkeer en een week later van 17 tot en met 20 juni is de Ommelanderklap gestremd voor alle verkeer. En op 16 juni voeren wij op de Samenwerkingsdraai, Dekbadde en Doorsneedraai kleine werkzaamheden uit. Daarvoor zijn kortdurende stremmingen noodzakelijk.

Op de Koenemansbrug in Oude Pekela voeren we een betonreparatie op het voetpad uit. Daarvoor hoeft het verkeer niet om te rijden. Het is belangrijk om te melden dat de werkzaamheden afhankelijk zijn van het weer. Een dag regen betekent dan ook een dag langere stremming of een andere werkvolgorde. Wij houden u via social media op de hoogte van de actuele stand van zaken.

Wat gaan we doen?

De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid op de bruggen. We hebben al eerder geconstateerd dat de ruwe laag (slijtlaag)) op diverse bruggen versleten is. Daarom hebben wij op de Ericabrug en de Ommelanderklap vorig jaar herfst enkele plekken voorzien van een noodslijtlaag. Nu gaan we op beide bruggen een compleet nieuwe slijtlaag aanbrengen. Om veilig te kunnen werken zijn beide bruggen ieder een week gestremd. We stellen omleidingsroutes in voor alle verkeer.

De Samenwerkingsdraai, Dekbadde en Doorsneedraai krijgen op diverse plekken reparaties van de slijtlaag. De verwachting is dat dit alleen op 16 juni is, waarbij ieder moment van de dag 1 brug is gestremd. Ook hiervoor stellen wij omleidingsroutes in. We gaan het werk dusdanig inplannen dat die dag de Doorsneedraai en Samenwerkingsdraai niet gelijktijdig zijn gestremd, zodat het fietsverkeer niet al te ver hoeft om te rijden.

We gaan eind juni/begin juli ook onderhoud uitvoeren aan de Koloniedraai in Boven Pekela. Daarbij ontkomen we ook niet aan een stremming. Hierover zullen wij u later berichten.

Samenvatting

Ericabrug volledig gestremd van 10 tot en met 13 juni: autoverkeer via Wedderklap en Koenemansbrug, fietsers/voetgangers via Haansklap of Hanekampsdraai.

Alle omleidingen worden met borden aangegeven. Vanaf 2 juni worden de stremmingen tevens met borden aangekondigd.

Gemeente Pekela