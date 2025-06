Week van de Jonge Mantelzorger 2025 : Terugblik Fundag jonge mantelzorgers

STADSKANAAL – Welstad vraagt van 1 tot en met 7 juni, tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger, extra aandacht voor jonge mantelzorgers.

Mis je soms een voetbaltraining om voor je broertje met autisme te zorgen? Of besteed je je vrije middagen aan je oma die steeds vergeetachtiger wordt? Veel jonge mantelzorgers herkennen dit, maar hun inzet blijft vaak onzichtbaar. Veel jonge mantelzorgers beseffen niet dat hun situatie bijzonder is – en dat geldt ook voor de mensen om hen heen, zoals docenten, sportcoaches, vrienden, buren en familieleden.

In Nederland draagt één op de vier kinderen en jongeren zorg voor een naaste met een ziekte, beperking, psychische aandoening of verslaving (SCP, 2022). Zij helpen thuis extra mee, maken zich zorgen en missen soms de nodige aandacht voor zichzelf. Een zorgsituatie heeft vaak meer impact dan je denkt. Daarom vragen we van 1 tot en met 7 juni, tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger, extra aandacht voor hun situatie.

Fundag

Vanuit Welstad hebben we afgelopen vrijdag de Fundag voor jonge mantelzorgers georganiseerd in De Kwinne om hun extra aandacht en waardering te geven. Entertainer Jos Tipker zorgde voor veel plezier met ballonnen en draaiende bordjes. De jongeren hebben spelletjes gedaan en met elkaar pannenkoeken gebakken die ze gezellig samen hebben opgegeten. Het was een leuke middag waarbij de jongeren hebben genoten en de zorg(en) om hun naaste even konden vergeten.

Welstad ondersteunt jonge mantelzorgers en organiseert leuke activiteiten voor ze. Ben je of ken je een jonge mantelzorger die een steuntje in de rug kan gebruiken of bij de volgende activiteit wil zijn? Ga dan naar de website voor meer informatie en om aan te melden: www.welstad.nl.

WELSTAD