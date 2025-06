Zeven kilometer wandelen door het verhaal van de legendarische schobbejak Roege Wilt

ONSTWEDDE – De Roege Baarg nabij Onstwedde was ooit het leefgebied van de legendarische schobbejak Roege Wilt. Hij roofde, bedroog en mishandelde al wat op zijn pad kwam. Deelnemers aan de Roege Wilt Wandeling op zaterdag 14 juni passeren op hun zeven kilometer lange pad diverse personages en scènes uit het verhaal van deze mythische minkukel.

List en bedrog, dood en verderf Roege Wilt strooide er kwistig mee in zijn leefgebied in en rondom Ter Wupping, Sterenborg, Wessinghuizen en Smeerling, onder de rook van Onstwedde. Buurtbewoners, geestelijken en gezagsdragers, ze waren voor Roege Wilt allemaal gelijk. Hij ontzag niemand op zijn misdadige pad. Dit alles is opgetekend door de in 1860 in Onstwedde geboren onderwijzer Ammo Henderikus Smith.

Tijdens de wandeling door de schilderachtige landschappen en natuur tussen Onstwedde en Veele duiken verschillende authentieke personages en rare snuiters op. Zij brengen het verhaal van Roege Wilt tot leven. Ook is er live-muziek. Onderweg krijgen de deelnemers een versnapering. De ongeveer kilometer lange route is uitgezet door stichting Wandelen in Westerwolde.

Startpunt Ambachtshoeve

Start- en eindpunt van de Roege Wilt Wandeling zijn de Ambachtshoeve van Onstwedder Gaarv’n op het Evenemententerrein aan de Wessinghuizerweg in Onstwedde. De deelnemers worden daar ontvangen met Weskenhoezenkoffie koffie met een echte Westerwoldse lekkernij. Onstwedder Gaarv’n is bij de start en aankomst aanwezig met demonstraties van enkele oude ambachten.

Aanmelding vooraf

De deelnemers wandelen in groepen van maximaal 25 personen. Er wordt gestart tussen 18.00 en 20.30 uur. An deelname zijn kosten verbonden. Na afloop kan er tot 23.00 uur gezellig worden nagepraat in de Ambachtshoeve, onder het genot van een hapje en een drankje verzorgd door RJJ Catering. Het aantal deelnemers is beperkt en voorgaande edities was de wandeling telkens vroegtijdig volgeboekt.

Opgave kan tot en met 12 juni – of zolang er ruimte is – via de website www.ticket-dog.nl/evenementen/roege-wilt .

