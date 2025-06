Alzheimercafé in de Blanckenborg

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 3 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANMIDDAG VRIJ WARM | NA MORGEN ONBESTENDIG

Het is een mooie dinsdag met vooral vanochtend veel zon, maar ook vanmiddag zijn er nog flinke zonnige perioden. Er staat een zuidenwind die langzaam toeneemt en na een fris begin stijgt de temperatuur heel geleidelijk naar 22 á 23 graden.

Vanavond raakt het bewolkt en dan is er windkracht 4 tot 5 en vannacht en morgenochtend is er kans op een beetje regen. De minimumtemperatuur voor vannacht is 13 graden (afgelopen nacht daalde het tot rond 6 graden). Mórgen begint dus bewolkt en in de middag is er vrij veel bewolking met kans op een bui, maar er komt dan ook een beetje zon. Dan staat er windkracht 3 en het wordt morgenmiddag maximaal 19 graden.

Donderdag wordt het allemaal wat actiever met de buien en vooral in de middag passeren er een paar flinke buien, mogelijk eentje met onweer. Veel zon is er donderdag dan ook niet en het wordt maar 17 of 18 graden. Vrijdag zijn er weer wat meer opklaringen maar helemaal droog is het zeker niet, zaterdag zijn de buien weer wat actiever. Dus we krijgen na morgen een onbestendige periode, Het zal die tijd vrij koel worden met maxima rond 17 graden.