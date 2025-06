Brand legt bedrijfspand Ter Apelkanaal in de as

TER APELKANAAL – Vannacht is aan de Handelsweg in Ter Apelkanaal een bedrijfspand opgebrand.

Brandweer Ter Apel werd iets na drie uur vannacht gealarmeerd voor een industriebrand aan de Handelsweg in Ter Apelkanaal. Al snel bleek dat het om een grote brand ging en werd opgeschaald van grote, naar zeer grote brand. Meerdere brandweerkorpsen, waaronder Stadskanaal, Veendam, Winsum en Emmen en meetgroepen van brandweer Ter Apel, Vlagtwedde en Borger gingen ter plaatse.

De brand was bij Ten Kate Vetten, een bedrijf waar eiwitten worden verwerkt. Bij het uitbreken van de brand waren er nog mensen in de loods. Zij wisten zich op tijd in veiligheid te stellen.

De brandweer ging eerst op verkenning en was alert op de gevaren die meel en stof met zich meebrengen (explosiegevaar).

Bij de brand kwam veel rook die laag kon blijven hangen. Veiligheidsregio Groningen een NL-alert af. Omwonenden die last hadden van de brand werden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatiesystemen uit te schakelen.

Om iets voor half vijf was de brand uitslaand en stond de loods volledig in brand. De veiligheidsregio schakelde over naar GRIP1. Dit betekent dat verschillende hulpdiensten nauw met elkaar kunnen samenwerken en overleggen. Twee silo’s, die naast de brandende loods staan, werden bedreigd door het vuur. De brandweer moest zich voor hun eigen veiligheid tijdelijk terugtrekken omdat ze niet wisten wat de reactie van de brand op de silo’s zou zijn. Om te kijken en te meten of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen bij deze brand, verrichten de meetploegen in het gebied van de brand bezig metingen.

Rond kwart over zeven was de brand meester. Het nablussen kan nog enige tijd in beslag nemen. De loods kan verloren worden beschouwd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.

Bron: Veiligheidsregio Groningen