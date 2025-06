Burendag 2025: Organiseer jij een activiteit voor jouw buurt? 

REGIO – Buren kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor Burendag 2025. Dit jaar viert deze landelijke traditie haar twintigste editie! Opnieuw slaan Douwe Egberts en het Oranje Fonds de handen ineen om van Burendag 2025 een feest van verbinding te maken. Zet het alvast in je agenda: in het weekend van 27 september is het weer tijd voor een feest met je buren.

Burendag voorziet in een groeiendebehoefte

Veel buren hebben behoefte aan laagdrempelig contact. De cijfers spreken voor zich, ruim zes op de tien buurtbewoners hebben na Burendag meer onderling contact. Iets minder dan de helft van de mensen vraagt hun buur na Burendag eerder om hulp. Een klein gebaar zoals het aannemen van een pakketje (84,1%), een kletspraatje op straat (83,6%), of elkaar begroeten (83,5%) zijn de meest voorkomende manieren zijn waarop buren contact met elkaar maken.

Wat zeggen de initiatiefnemers?

Sandra Jetten van het Oranje Fonds: “Meedoen in de samenleving en het gevoel hebben dat je ertoe doet begint in je eigen buurt. Het is geweldig om te zien wat buren elk jaar organiseren om Burendag te vieren. Van een kop koffie, tot een spelletje, tot buurtmaaltijden, of een klusmoment. Samen dingen doen is de basis voor de verbinding waarnaar wij allemaal op zoek zijn!”

Kathelijne Malcontent van Douwe Egberts Nederland is ook enorm trots op de impact die Burendag op buren heeft. “Wij zien dat Burendag is uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie waardoor warme en blijvende relaties ontstaan. Dat koesteren wij en wij blijven eraan werken om meer buren te betrekken.”

Burendag pakket en budget aanvragen

Wil jij jouw buurt gezelliger maken? Organiseer dan een activiteit op Burendag. Vanaf vandaag kun je jouw activiteit aanmelden via www.burendag.nl. Of je nu een kop koffie drinkt of een buurt barbecue, spelletjesmiddag of gezamenlijke klus dag organiseert – alles draait om elkaar beter leren kennen.

Bij je aanmelding kun je een vernieuwde editie van het Burendagpakket aanvragen om je activiteit extra feestelijk te maken. Ook kun je via het Oranje Fonds een budget tot €350 aanvragen. Samen maken we van deze jubileumeditie een onvergetelijke dag. Want al 20 jaar geldt: Burendag verbindt!

