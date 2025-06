CDA wil antwoorden van college: twee jaar stilstand aanleg snel internet

GRONINGEN – In 2018 werd het project Snel Internet Groningen gestart met als doel glasvezel aan te

leggen in de buitengebieden van Groningen. Door het faillissement van uitvoerder Rodin liep het project echter jaren vertraging op. In 2023 wachtten nog altijd duizenden huishoudens op aansluiting.

Om hier verandering in te brengen diende de CDA- Statenfractie de motie Plan van aanpak snel internet in. Hierin werd het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen om met spoed een plan van aanpak op te stellen, inclusief scenario’s om alsnog de oorspronkelijke doelen van het project te behalen. Deze motie werd op 8 november 2023 aangenomen.



In de periode daarna gaf toenmalig gedeputeerde Henk Emmens meermaals aan dat het college zich nog steeds inzet voor de aanleg van snel internet in de hele provincie. Tegelijkertijd meldde hij dat de afwikkeling van het faillissement van Rodin meer tijd vergde en dat er duidelijkheid moest komen over de benodigde financiële middelen. In de tussentijd verkeerden duizenden inwoners en ondernemers in de buitengebieden nog altijd in onzekerheid. Velen van hen werden door commerciële partijen benaderd om glasvezel aan te leggen, vaak tegen kosten van duizenden euro’s per aansluiting.



Op 17 maart 2025 stelde de CDA-Statenfractie schriftelijke vragen over de voortgang van de glasvezelaanleg. De antwoorden van het college volgden op 9 mei. Daaruit bleek dat de motie uit 2023 niet is uitgevoerd. In plaats daarvan heeft het college volledig gegokt op financiering via de Economische Agenda van Nij Begun. De kosten voor de aanleg van snel internet worden inmiddels geraamd op mogelijk meer dan 50 miljoen euro, voor de aansluiting van ongeveer 5.000 resterende adressen. Het CDA vindt het niet uitlegbaar dat het college de motie van 2023 niet heeft uitgevoerd en dat de toenmalig Gedeputeerde de Provinciale Staten niet correct heeft geïnformeerd. Het CDA heeft daarom een agenderingsverzoek gedaan om hierover in gesprek te gaan en om duidelijkheid te vragen voor inwoners en ondernemers van de provincie Groningen die nog steeds wachten tot de provincie haar belofte nakomt. Het debat staat gepland op woensdag 25 juni.

Robert de Wit

Fractievoorzitter CDA provincie Groningen