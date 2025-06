Crowdfunding van start voor de nieuwe speel-en ontmoetingsplek in Bellingwolde

BELLINGWOLDE – De ideeën voor de nieuwe speel- en ontmoetingsplek zijn ondertussen omgevormd tot een definitief ontwerp. De speeltuinvereniging werkt goed samen met de gemeente Westerwolde. De gemeente wordt en blijft eigenaar van de nieuwe speelplek. De gemeente heeft ook 40.000 euro toegezegd en daarnaast nog eens 3000 euro vanuit het fonds leefbaarheid.



De speeltuinvereniging is druk doende om de benodigde 200.000 euro bij elkaar te krijgen. Dat doen ze niet voor de gemeente, dat doen ze voor het dorp en vooral om de leefbaarheid van het dorp een beetje op peil te houden. Samenspeelfonds draagt ook 15.000 euro bij, omdat de nieuwe speelplek ook goed toegankelijk wordt voor ouders en kinderen die beperkt zijn in hun doen en laten. Het SK&L en het Wildervankfonds dragen ook ieder 5.000 euro bij, Acantus nog eens 1.000 euro en er staan nog een aantal aanvragen in behandeling en de laatste aanvragen staan klaar om ingediend te worden.



Het is een hele klus, maar de speeltuinvereniging heeft er alle vertrouwen in dat het gaat lukken. Samen de schouders eronder is hun motto! Voor elkaar én met elkaar!



In de financiering hebben ze samen met de Regiobank in Bellingwolde ook een crowdfunding georganiseerd, waarin ze rekenen op 3.500 euro waar ze een mooie zandgraafmachine (incl. plaatsing) van gaan aanschaffen. Iedereen die wil kan bijdragen via deze link: https://samenvoordebuurt.nl/nl/activities/details/funding/1656/help-mee-onze-nieuwe-speelplek-te-realiseren-doneer-een-bijdrage



Bovendien organiseren ze op 21 juni een actie, waarbij kinderen lege statiegeldflessen en -blikjes komen ophalen in heel Bellingwolde. U mag ze dan bij de weg in een doos of in een zak klaarzetten. De speeltuinvereniging zal ervoor zorgen dat de opgebrachte waarde wordt gedoneerd.

Zou u liever een contante donatie willen doen? Bij de Regiobank in Bellingwolde staat een bus waar u rechtstreeks kunt doneren.



Mogen ze rekenen op uw bijdrage? Dan kunt u rekenen op de realisatie van een prachtige nieuwe speel-en ontmoetingsplek in Bellingwolde. Hun dank is groot!

Speeltuinvereniging Plan Oost Bellingwolde