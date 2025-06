N33 afgesloten voor werkzaamheden

N33, ASSEN, SIDDEBUREN, GIETEN – In opdracht van Rijkswaterstaat voert Poort van Noord van 6 tot en met 9 juni 2025 regulier onderhoud uit op de N33 tussen Assen en Siddeburen. Aansluitend vindt er groot onderhoud plaats van 9 tot en met 18 juni van Knooppunt Gieten naar Assen. Houd rekening met extra reistijd.

Regulier onderhoudsweekend N33 Assen-Siddeburen

In het reguliere onderhoudsweekend is de N33 tussen Assen en Siddeburen in beide richtingen volledig afgesloten vanaf vrijdagavond 6 juni 19.00 tot maandagochtend 9 juni 06.00 uur. Tijdens dit weekend voert Poort van Noord maaiwerkzaamheden en groenonderhoud uit, herstellen ze bermen en vangrails, vinden er inspecties en keuringen plaats, en maken ze kunstwerken (viaducten en bruggen) en het asfalt schoon.

Groot onderhoud N33 Knooppunt Gieten-Assen

Aansluitend op het onderhoudsweekend is de N33 afgesloten van Knooppunt Gieten in de richting van Assen van vrijdagavond 6 juni 19.00 tot woensdagavond 18 juni 18.00 uur. Tijdens dit groot onderhoud gaan ze het asfalt frezen en asfalt en markeringen opnieuw aanbrengen. Het groot onderhoud is nodig om de kwaliteit van het asfalt te garanderen. Daarnaast brengen ze op meerdere plekken stiller asfalt aan.

Omleidingen N33

Tijdens het reguliere onderhoudsweekend wordt het verkeer op de N33 bij aansluiting Siddeburen en Knooppunt Zuidbroek in de richting van Assen via de N387, A7 en A28 omgeleid. Bij knooppunt Assen en Knooppunt Zuidbroek wordt het verkeer in de richting van Delfzijl via de A28, A7 en N362 omgeleid.

Tijdens het groot onderhoud wordt het verkeer bij Knooppunt Gieten in de richting van Assen omgeleid via de N34 en de A28. Weggebruikers die naar of via Assen rijden worden bij Knooppunt Zuidbroek omgeleid via de A7 en A28.

Naast bovenstaande omleidingsroutes zijn er nog lokale omleidingsroutes, volg hiervoor de bekende gele borden.

Hinder N33

Houd in de periode van 6 tot 18 juni rekening met extra reistijd en plan uw reis op tijd via de routeplanner. Om de hinder te beperken wordt er Smart Mobility ingezet, door onder andere de inzet van Google Maps en sociale media. Weggebruikers worden op deze manier actief geïnformeerd over hinder en mogelijke gevaarlijke situaties. Ook kunnen ze weggebruikers aanbevelen een andere route te nemen of op een ander tijdstip te reizen, waardoor er minder files ontstaan.

Voor actuele verkeersinformatie kunt u ook kijken op de site van Rijkswaterstaat Verkeersinformatie

