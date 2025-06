Partyservice BJ Moed viert 30 jarig bestaan

JIPSINGHUIZEN – Tijdens het Pinksterfeest viert Partyservice BJ Moed het 30 jarig bestaan.

Deze maand is het 30 jaar geleden dat Berend Jan Moed is begonnen met het bezorgen van brood… en dat ging 8 jaar door.. Vele vaste klanten in Westerwolde, Pekela, Oldambt, Stadskanaal en zelfs in Slochteren/Froombosch kregen iedere week hun brood. 200-300 klanten… Van 1995-2003.

Tegenwoordig gaan steeds meer winkels bezorgen. Dit is echt niet nieuw natuurlijk. De voorouders van BJ deden dit al voor 1900. Snorre Jan Moed had een kruidenierszaak, café en een boerderij in Onstwedde. En ook de vele kinderen die volgden hadden allemaal bedrijven die ook bezorgden. Dat was heel normaal. BJ’s Opa Berend Moed had een kruidenierszaak in Tange-Alteveer met ventroutes in ondermeer Alteveer, Holte en Veele. En ook Tante Janna had een bakkerij met haar man Abel Muntinga. Later zoon Egbert Muntinga samen met Tetje Muntinga-Moed…. En ja BJ’s tante. Na het overlijden van Egbert in 1990 overgenomen door zoon Abel… en zodoende kwam BJ aan het werk bij de bakkerij en in aanraking met de broodhandel. Vanaf 1995 was Broodspecialist B.J. Moed een feit!

Daarna is BJ verder gegaan met alleen catering. BBQ, buffetten, hapjesschalen enz.. En verhuur van tenten, meubilair, koelkasten, biertaps, ,verwarming enz. Vanaf dan: Partyservice B.J. Moed dus… in plaats van Broodspecialist B.J. Moed.

Momenteel vooral Foodtruck….voor feesten en partijen.. eten voor vaste prijs. En ze staan op de weekmarkten in Ter Apel op donderdag en op vrijdag in Vlagtwedde.

In 2021 hadden ze hun 25 jarig feestje met een open dag; een jaartje te laat vanwege corona…

Nu dus 30 jarig feestje, tijdens het Pinksterfeest in een verwarmde tent in hun voortuin, met muziek erbij van Duo Return. U bent van harte welkom om ze tussen 13.00 en 16.30 uur te feliciteren.

Het Pinksterfeest is gratis toegankelijk. Er is van alles te doen: jaarmarkt, braderie, vlomarkt, oldtimers, activiteiten voor jong en oud en live muziek op het grote plein. Klik HIER voor meer informatie.

BJ Moed