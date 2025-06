Praatjesmaker Jochem van Gelder presenteert Regio Songfestival 2025

GRONINGEN – De landelijke finale van het Regio Songfestival op 1 november wordt gepresenteerd door Jochem van Gelder. Van Gelder, bekend van onder meer Praatjesmakers, Willem Wever en Het Perfecte Plaatje, vormt samen met Omroep Gelderland-presentatoren Linda Geerdink en Rik Bronkhorst het presentatietrio. De finale van het Regio Songfestival vindt dit jaar plaats in Arnhem.

“Het Regio Songfestival is een prachtig podium voor muzikaal talent uit alle hoeken van het land,” zegt Van Gelder. “Als kind zat ik al met lijstjes voor de tv bij het Eurovisiesongfestival. Fantastisch dat ik nu zelf, samen met Rik en Linda, zo’n feest mag presenteren. Ik ben er trots op.”



Bronkhorst vult aan: “Iedere regio krijgt de kans om te laten zien waar ze voor staan.” Geerdink kijkt vooral uit naar de showelementen: “De glitter en glamour maakten vroeger al indruk op me. Ik houd van spektakel, theater en entertainment – daarom ben ik zó blij dat ik onderdeel mag zijn van dit presentatieteam. Samen met het publiek maken we er een onvergetelijke avond van. En ik hoop natuurlijk op een paar heerlijke muzikale uitschieters in het dialect.”



Live-uitzending



De derde editie van het Regio Songfestival belooft opnieuw hét muzikale hoogtepunt van het jaar te worden, met de regio volop in de schijnwerpers. Elke regionale omroep vaardigt een getalenteerde artiest af, met als ultieme doel: de felbegeerde titel in de wacht slepen. De show is op zaterdag 1 november vanaf 20:30 uur live te volgen via de sociale media-, YouTube- en televisiekanalen van de dertien regionale omroepen.



Wie gaat namens Groningen?



Eind juli wordt bekend welke muzikale act Groningen dit jaar gaat vertegenwoordigen op het Regio Songfestival. In 2023 was het Wat Aans! en in 2024 Trap Aan. Beide acts wonnen toen de publieksprijs.



Meer informatie over het Regio Songfestival is te vinden op regiosongfestival.nl.



Het Regio Songfestival wordt georganiseerd door alle dertien regionale omroepen en wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Regionale Publieke Omroep.

RTV Noord