Publiek luistert geboeid in MFA Ons Noabershoes naar “Het onbekende Credo van Ede”

VEELERVEEN – “Het onbekende Credo van Ede”, een indrukwekkende presentatie over het leven van Ede Staal, was zondag in MFA Ons Noabershoes

Zondag 1 juni, het is bijna half tien als we aankomen bij Ons Noabershoes. Free Westerhoff heeft zich zojuist samen met echtgenote en zoon op het terras genesteld. We schudden even de handen en gaan naar binnen. Even later komt de geur van verse koffie je tegemoet. De stoelen in het café zijn reeds klaar gezet. Free en zoon, hij is de geluidsman, slepen alles naar binnen wat ze nodig hebben deze morgen/middag. Free begint met het aansluiten van de benodigde kabeltjes, stekkers. Is alles aanwezig?……… Hij zoekt een geschikte plek waar hij straks samen met de geluidsman kan zitten.

Tegen tien uur rijdt Bob Heidema voor. Hij is snel gereed met uitladen en zet de benodigde spullen op. Even testen en dan een kop koffie voor allemaal. Bob heeft voldoende aan 2 slokken en gaat dan over op een glas water.

Even voor half elf komen de eerste belangstellenden binnen. Om elf uur kan voorzitter Pieter Huttinga een vol eetcafé verwelkomen. Ieder wacht in spanning af van wat er gaat komen. Free Westerhoff geeft een korte introductie en dan begint Bob Heidema met spelen. Bob doet dat op de manier die we van hem gewend zijn bij zijn vorige optredens hier in Ons Noabershoes. Soms was dat solo, soms als duo met Adrian Farmer of samen met de Stroatklinkers. Hij speelt en zingt op een prachtige manier een aantal liedjes van Ede Staal. Voorziet ze waar gewenst van een bijpassend verhaal, een grapje of een kwinkslag. Mensen luisteren geboeid en zijn enthousiast over wat ze horen. De tijd vliegt….

Rondom half twaalf neemt Free Westerhoff het stokje over en begint met z’n presentatie over het leven van Ede Staal. Om twaalf uur is het tijd voor een korte pauze. Om twintig over twaalf krijgt deze indrukwekkende presentatie met onbekende foto’s, filmpjes, verhaaltjes, gebeurtenissen, liedjes, gedichtjes en meer over Ede een vervolg. Mensen luisteren geboeid naar de passie waarmee Free alle door hem verzamelde en samengestelde informatie in deze presentatie vertelt. Waar nodig wordt het onderbroken door een kort optreden van Bob. Allemaal met liedjes van Ede.

Om kwart over een komt er een eind aan deze indrukwekkende presentatie over een bijzonder mens, Ede Staal. Er is nog tijd voor vragen en verhaaltjes die aanwezigen kunnen stellen en vertellen. Om half twee sluit Bob af met het toepasselijke “Mien toetje”. Een groot applaus is hun deel. Een aantal mensen gaat dan op huis aan. Een aantal neemt nog een kop lekkere mosterdsoep met stokbrood en/of een drankje. Ze praten nog volop na over deze prachtige ochtend/middag onder de parasol op het terras.



Wat kunt u verder binnenkort nog verwachten in Ons Noabershoes::

Zaterdag 28 juni, aanvang 20 uur: De countryformatie ACE & CARDS, gevolgd door 1787 BLUES/ROCK met een combinatie van blues en rock.

Zaterdag 27 september, aanvang 20:30 uur; een van Nederlands beste sixties cover-bands THE OUTTAKES.

Kaarten voor alle evenementen kunt u reserveren via: info@veelerveen.eu of 06 25045014 / 06 57392348

Pieter Huttinga