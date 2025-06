Twintig projecten ontvangen financiële impuls

WINSCHOTEN – Verenigingen en stichtingen met een initiatief dat bijdraagt aan sociale verbinding en een sterkere lokale samenleving, kunnen een beroep doen op een bijdrage uit het Rabobank Coöperatiefonds. Zij steunen projecten die écht impact maken en helpen bouwen aan een betere wereld.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Harbour Café Winschoten mochten twintig clubs een bijdrage van € 120.000,- in ontvangst nemen ter ondersteuning van hun waardevolle projecten. “Bij Rabobank geloven we dat je samen verder komt,” zegt Edwin van Houselt, lokaal directeur van Rabobank Groninger Land. “Daarom ondersteunen we vanuit coöperatief dividend al jaren lokale initiatieven die écht iets betekenen voor de regio. Of het nu gaat om sport, cultuur of duurzaamheid — als een vereniging of stichting een goed idee heeft dat bijdraagt aan de gemeenschap, dan denken we graag mee. Zo bouwen we samen aan een sterkere toekomst.”



GO Sports & Stichting Pagepop ontvangt financiële bijdrage voor verbindend initiatief

GO Sports & Stichting Pagepop uit Stadskanaal zijn één van de twintig initiatieven die een financiële bijdrage hebben ontvangen. Met sportieve activiteiten voor kinderen en het culturele Pagefestival bieden zij een laagdrempelig programma waarin jongeren kennismaken met sport, muziek en cultuur. Deze combinatie versterkt het gemeenschapsgevoel in Stadskanaal en helpt het festival een jonger en diverse publiek te bereiken.



Heeft jouw verenging of stichting een goed idee? Dien je aanvraag in vóór 20 juni

Het hele jaar door kun je een project of initiatief voor het verbeteren van jouw buurt indienen. Dat kunnen initiatieven zijn die zorgen voor meer financiële gezondheid in jouw buurt of bijdragen aan de energie- of voedseltransitie. De lokale ledenraden uit het Groninger Land beoordelen deze aanvragen en bepalen uiteindelijk welke initiatieven geholpen worden met een financieel steuntje in de rug. Dien je aanvraag vóór 20 juni in via deze website en hoor medio juli of jouw initiatief wordt toegekend.

