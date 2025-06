Inschrijven voor Bakker-Agri Works beachvolleybal toernooi in Vlagtwedde geopend

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 4 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST EEN BEETJE REGEN | ONBESTENDIGE DAGEN

Een zwak front over het oosten en midden van het land brengt daar vooral vanochtend af en toe wat regen en dat is ook bij ons zo. Vanmiddag is er eerst ook nog kans op een buitje maar het wordt droog en in de loop van de middag en vanavond zijn er enkele opklaringen. De maximumtemperatuur is 19 graden en er staat een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest, later uit zuidwest tot west.

Vannacht is het ook nog droog en redelijk rustig, Maar morgenochtend neemt de kans op een bui weer toe en morgenmiddag wordt het behoorlijk regenachtig met kans op enkele flinke buien. Maximum morgen rond 17 graden en dan een matige wind: windkracht 3 tot 4.

Vrijdag is het ‘s nachts ook buiig maar overdag is het beter met zonnige perioden en een enkele bui, zaterdag is dan weer een onbestendige dag met perioden met regen en vrij veel wind. Zondag is het zeker ook niet droog, pas maandag is weer een dag met meer opklaringen en meestal droog weer. Middagtemperaturen in weekend tussen 14 en 18 graden.