Feestelijke opening nieuwe locatie 2BE Oost Groningen

TER APEL – Op donderdag 10 juli wordt de nieuwe locatie van 2BE geopend.

Precies drie jaar geleden vond in Vlagtwedde de kick-off van de 2BEplaats. ‘Een prachtige dag waarop jongeren uit de gemeente Eemsdelta lieten zien wat voor waardevol werk we daar al deden. We kwamen die dag samen met mensen uit de regio die, net als wij, hart hebben voor jongeren. Samenwerken loont! Die kick-off vormde het begin van iets moois: een start die inmiddels heeft geleid tot vele jongeren die hun weg terugvonden naar school, werk of passende hulpverlening. De projecten die we samen met hen hebben opgezet, droegen bij aan hun zelfbeeld, ontwikkeling en eigenwaarde’, vertelt Leonie ten Velde.



‘Voor ons als organisatie was het ook een periode van groei. Waar we in juni 2022 begonnen in Vlagtwedde met één teamlid, één project en één ruimte, zijn we via Sellingen nu neergestreken in Ter Apel. Inmiddels hebben we een team van meerdere professionals, vrijwilligers en stagiaires. Meerdere projecten én een locatie met voldoende ruimte om ons werk voor jongeren optimaal te kunnen doen.



En nog altijd doen we dat samen: met de jongeren, met onze collega’s van andere 2BE-locaties en met het netwerk van betrokkenen dat, net als wij, jongeren uit de regio weer in hun kracht wil zetten’, aldus Leonie.

Op 10 juli wordt om 15.00 uur de nieuwe locatie van 2BE aan de Nomdenweg 1 in Ter Apel feestelijk geopend. Iedereen die kennis wil maken met de organisatie en wil zien hoe het team jongeren ondersteunt in hun persoonlijke ontwikkeling, is van harte welkom.

Voor bijzonderheden en aanmelden zie onderstaande flyer.