‘Kok in de klas!’ wil meer kinderen enthousiast maken om te gaan koken

WINSCHOTEN – Maandag 16 juni is het weer zover, in heel Nederland worden dan gedurende drie dagen op een groot aantal scholen zogenaamde ‘smaaklessen’ gegeven. Dat gebeurt door professionele koks uit de horecabranche in het kader van het project ‘Kok in de klas’. Die moet meer kinderen van groep 6,7 en 8 enthousiasmeren om te gaan koken. Koks uit heel Nederland vertellen kinderen over smaak, eten en het vak van kok. Ook VSO De Meentschool / De Stuwe doet mee.



De bedoeling is om meer dan 3.000 kinderen in contact te brengen met lekker en gezond eten. Daarnaast wordt getoond hoe gemakkelijk het is om zelf verantwoord voedsel te bereiden. In deze ‘smaaklessen’ wordt deze keer door de leerlingen een heerlijke en voedzame ‘Buitengewone Bonenburger’ gemaakt en vervolgens samen gegeten.

Deze klassikale manier van voedselkennis overdragen werd ontwikkeld door Wageningen University & Research en wordt uitgedragen door de Euro Toqeus Nederland.

Elk jaar is één bedrijf van elke provincie het boegbeeld van het initiatief.

In Groningen werd voor deze editie Hotel Restaurant Termunterzijl in Termunterzijl uitgekozen. Chefkok/eigenaar Arjan Noot is blij met de uitverkiezing en het initiatief: ‘Het is erg leuk en vooral belangrijk om op deze wijze onze kennis over vers, smakelijk en niet in het laatst verantwoord eten over te dragen aan zoveel enthousiaste leerlingen.’

De keukenbrigade van Hotel Restaurant Termunterzijl gaat 16 juni naar VSO De Meentschool in Winschoten, waar die dag om 8.30 uur wordt begonnen met de bijzondere kookles. Die vindt plaats onder leiding van twee van de koks Hotel Restaurant Termunterzijl: Sebastiaan Reinders en Jailson Laret.

Wiebe Klijnstra