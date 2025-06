DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Weener

Een 49-jarige vrouw meldde zich bij de politie, toen ze ontdekte dat haar auto, die geparkeerd stond aan de rechterkant van de weg in de Bahnhofstrasse, vlakbij de bushalte “Alte Schmiede”, beschadigd was. Onderzoek wees uit dat er vermoedelijk een bus in de richting van de Wiesenstrasse over de Bahnhofstrasse reed. Tegelijkertijd reed er een groene tractor met een rode kiepwagen in de tegenovergestelde richting over de Bahnhofstrasse. Bij een poging tot uitwijken botste de bus tegen de geparkeerde auto van de vrouw. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie.

Papenburg

Woensdag is tussen 16.15 en 16.27 uur op de parkeerplaats van Fielmann aan het Hauptkanal links in Papenburg een blauwe VW Cross geschampt. De wagen heeft voor 1.500 euro schade aan het rechter spatbord. De veroorzaker is onbekend. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Papenburg 04961/9260.

Meppen

Maandag is om 15.06 uur op de parkeerplaats bij de winkels aan de Hasebrinkstraße in Meppen een fietsster tegen de linkerkant van een Kia gebotst. De vrouw fietste in het gezelschap van een kind tussen de geparkeerde auto’s door. De Kia raakte beschadigd. De politie is op zoek naar de betreffende fietsster. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Meppen (Tel.: 05931-9490).