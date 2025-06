Nieuwe fietsroute ‘Van schans tot klooster’ verbindt Westerwolde en Borger-Odoorn

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 5 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BUIEN OP KOMST | WISSELVALLIGE TIJD

Vanchtend kan je het weer nog redelijk noemen want zo af en toe is er wat zon en er valt maar een enkele bui, maar vanmiddag is dat anders want de kans op regen neemt dan sterk toe. Gaandeweg de middag komen er ook enkele flinke buien voorbij. Er komt vanmiddag een matige wind uit zuid tot zuidwest te staan en de maximumtemperatuur is 17 graden.

Vanavond is het weer wat vaker droog maar vannacht gaat het vrij langdurig regen. Net als vanmiddag is 5 mm aan regen dan goed mogelijk en de wind neemt vannacht ook toe, met kans op windvlagen. Overdag wordt het morgen weer iets beter met een paar opklaringen, maar droog wordt het zeker niet want verspreid vallen er morgen nog een paar buien. Maxima morgen rond 18 graden en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Zaterdag en zondag zijn weer natter want de buiigheid neemt opnieuw toe: zaterdag is er vooral ’s avonds kans op flinke buien en dan is er ook kans op onweer, zondag is er een vrij westenwind en dat geeft vooral ’s ochtends en ’s middags buien. De maxima liggen zaterdag op 17 a 18 graden, zondag is het maar 15 of 16 graden. Na het weekend is het wel wat beter met minder wind, vaak droog weer, en langzaam stijgende temperaturen.