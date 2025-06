Samenwonen of trouwen? Informatiebijeenkomst over grensoverstijgend huwelijksvermogensrecht

NEDERLAND, DUITSLAND – Liefde overwint alles – ook landsgrenzen. Dat blijkt ook uit de vele relaties die worden gevormd tussen Nederlanders en Duitsers. Wanneer het tijd is voor de volgende stap – samenwonen en een samenlevingscontract opstellen, een geregistreerd partnerschap, trouwen? – is het raadzaam om met een aantal zaken rekening te houden. In beide landen gelden namelijk verschillende (erkende) relatievormen en bijzonderheden binnen het huwelijksvermogensrecht, zoals (beperkte) gemeenschap van goederen. Bovendien speelt de vraag: welk nationaal recht geldt in geval van een internationaal huwelijk? De GrensInfoPunten organiseren op 23 juni in samenwerking met notaris Branko Reumkens van LexQuire International Tax & Law een webinar over het thema huwelijksvermogensrecht.

Tijdens dit Nederlandstalige webinar zal Reumkens bovenstaande thema’s bespreken en de financiële gevolgen van de diverse relatievormen behandelen. Het webinar kan kosteloos worden bijgewoond door iedereen die meer te weten wil komen over de verschillen tussen Nederland en Duitsland op het gebied van relatievormen, huwelijksvermogensrecht en toepasselijk recht. Na de presentatie is er gelegenheid om algemene vragen te stellen. Het inwinnen van persoonlijk advies over specifieke situaties is in verband met de beperkte tijd niet mogelijk.

Aanmelden en meer informatie

Het webinar vindt plaats op maandag 23 juni van 18.30 tot 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 22 juni aanmelden via de volgende link: www.grenzinfo.eu/huwelijksvermogensrecht. Zij ontvangen vervolgens een link voor deelname via Microsoft Teams.

Advies GrensInfoPunten

De GrensInfoPunten langs de Nederlands-Duitse grens geven hoofdzakelijk advies over grensoverstijgende aspecten met betrekking tot belastingen en sociale zekerheid, maar krijgen ook met regelmaat vragen over aanverwante zaken zoals erfrecht en huwelijksvermogensrecht. Omdat de GrensInfoPunten geen informatie mogen geven over deze thema’s, schakelen ze hiervoor regelmatig experts zoals Reumkens in. Op die manier kunnen de adviespunten toch tegemoetkomen aan de behoeften van de inwoners van de Nederlands-Duitse grensregio.

Over de GrensInfoPunten

De GrensInfoPunten staan voor een onafhankelijke, laagdrempelige dienstverlening voor grensgangers in de Nederlands-Duitse grensregio. Er wordt informatie op maat geboden en de medewerkers zijn thuis in de cultuur, taal en systemen aan weerszijden van de grens. De kennis op het gebied van belastingen en sociale verzekeringen wordt up-to-date gehouden door gezamenlijke trainingen. De GrensInfoPunten zijn onderdeel van een groot netwerk en de medewerkers staan in nauw contact met specialisten van instanties uit beide landen. Meer informatie is te vinden op www.grenzinfo.eu/nl.

