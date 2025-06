Werkgroep Meet-Up Tegenlicht organiseert meet up over duurzamer leven

STADSKANAAL – In de maand juni neemt de Bibliotheek Stadskanaal deel aan de themamaand ‘Bieb: natuurlijk duurzaam!’ van Biblionet Groningen. Zij willen daarmee bezoekers uitnodigen om inspiratie op te doen voor een duurzamer leven. In dit kader organiseert de Werkgroep Meet-Up Tegenlicht Stadskanaal een meet up over het thema. Daarbij zoomen we in op twee eerdere Tegenlicht afleveringen, namelijk: ‘Uit de Kleren’ en ‘De Wegwerpmaatschappij’. De meet up wordt gehouden op donderdagavond 19 juni a.s. van 19.00 tot 21.30 uur in de Bibliotheek Stadskanaal, Continentenlaan 2.



Over de uitzendingen

‘Uit de Kleren’

Fashion wordt almaar faster. Er zijn inmiddels zo veel kleren in de wereld dat de komende zes generaties ermee gekleed kunnen worden. Tegenlicht volgt vier pioniers op hun missie om de weerbarstige kledingindustrie te verbeteren. De rampzalige gevolgen van de mode- en textielindustrie zijn overduidelijk: gigantische overproductie, vervuilde rivieren, metershoge kledingafvalbergen en een CO2-uitstoot die groter is dan de lucht- en scheepvaart bij elkaar. En dat alles gaat ook nog eens gepaard met sociale ongelijkheid die alleen maar groter wordt. Toch draait de mode-industrie op volle toeren en gaat de race to the bottom onverminderd door. Dat weten we allemaal best, maar in het complexe systeem lijkt verandering haast onmogelijk. Gelukkig zijn er vrouwen die zich niet gewonnen geven, ze zetten zich strijdbaar in voor systeemverandering. En met resultaat! De pioniers werken aan duurzamer textiel, transparante ketens, socialer beleid bij grote merken en eerlijker reclame. In Enschede, modesteden Parijs en Milaan en zelfs Brussel laten ze in de Tegenlicht-aflevering ‘Uit de Kleren’ zien hoe het anders kan.

‘De wegwerpmaatschappij’

In een tijdperk waarin we onze natuuronvriendelijke voetstappen zo laag mogelijk willen houden, geeft het geen pas om ongebreideld te consumeren. Hoe kunnen we transformeren van een consumptiemaatschappij naar een duurzame maatschappij? We moeten een eind maken aan de enorme verspilling die de huidige consumptiemaatschappij met zich meebrengt, maar hoe krijgen we het voor elkaar? Kunnen ontwerpers hier een rol in spelen of zitten zij duurzaamheid alleen in de weg?

En moeten we de verantwoordelijkheid bij de consument leggen? Is het na vlieg- en vleesschaamte niet tijd voor een goede portie productschaamte?



In VPRO Tegenlicht-aflevering ‘De wegwerpmaatschappij’ vertellen we verhalen van ontwerpers die producten voor het leven maken, winkels die repareren in plaats van verkopen en consumenten die hun spullen onvoorwaardelijk koesteren. We gaan langs bij burgers en bedrijven die proberen een einde te maken aan de wegwerpmaatschappij. Zo zien we hoe de Bever circulair winkelen introduceert. In het Repair Café worden printers, koffiezetapparaten en andere elektronica gerepareerd, wat tot nieuwe vaardigheden en ontmoetingen leidt. We gaan langs bij onderzoeker Benjamin Sprecher, die vertelt hoe steeds meer producten worden gemaakt om snel weg te gooien, we zien hoe Laetitia Vasseur ten strijde trekt tegen bedrijven die bewust snel verouderende producten maken. En een startup die een koptelefoon ontwikkelde die een leven lang meegaat.

Tegenlicht meet up

In de meet up gebruiken we van beide uitzendingen enkele fragmenten waarmee we het gesprek met de bezoekers aan de meet up aangaan. Het is niet per se nodig, maar wel raadzaam om de uitzendingen nog eens terug te kijken via Archief van de Toekomst – VPRO Tegenlicht. Vul bij de zoekfunctie de naam van de uitzending in en krijgt u het startscherm van de aflevering.



De meet up Stadskanaal staat deze keer onder leiding van Chris Vijn, voormalig researcher bij VPRO Tegenlicht. Aanmelding voor de meet up wordt aanbevolen via: Tegenlicht Meet up

Coen Ronde