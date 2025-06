Vanaf 1 juli 2025 heeft u voor het besturen van een tractor of mobiele machine categorie T nodig op uw rijbewijs.

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 6 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NAT WEEKEND | NA ZONDAG RUSTIGER

De meeste regen is voorbij want er vallen vanochtend nog maar een paar buien en er komen enkele opklaringen. Vanmiddag is er ook af en toe zon maar de kans op buien neemt toe want de situatie is en blijft onstabiel. Er is in de namiddag en vanavond ook kans op een flinke bui met onweer. De maximumtemperatuur is 18 graden en er komt een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind te staan.

Dit weekend is het nog wat wisselvalliger want een lagedrukgebied komt via Engeland dichterbij. Morgenochtend valt er maar een enkele bui maar morgenmiddag wordt het regenachtig en morgenavond zijn er enkele regen- en onweersbuien, met kans op windstoten. En zondag is het ook niet best want ook dan is het tamelijk buiig. Maximum morgen 16, zondag rond 15 graden. Morgen is er een zuidwestenwind, zondag een vrij krachtige westenwind.

Na het weekend is het wat rustiger met een matige westenwind, maar helemaal droog is het niet want maandag en dinsdag kan er soms wat regen of motregen vallen. Daarna is het een paar dagen droog met meer zon en temperatuur rond of boven de 20 graden.