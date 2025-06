Oude ambachten-markt en omroepersconcours in Winschoten

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 7 juni, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

REGENACHTIGE TIJD | LAGE TEMPERATUREN

Het wordt een natte dag want zijn zowel vanochtend als vanmiddag flinke perioden met regen. Zon is er vandaag niet of nauwelijks en het is ook koel met temperaturen tussen de 13 en 16 graden. Veel wind is er niet: er staat windkracht 2 tot 4 uit het zuiden tot zuidwesten.

Vanavond wordt het weer wat droger maar vannacht komt er een nieuwe fase met regen. Morgen is er af en toe weer een beetje zon maar ook dan is dat niet veel want er zijn morgen vrij vaak buien, en daar kan ook een onweersbui tussenzitten. De wind draait morgen naar het westen tot noordwesten en daarmee is het ook morgen niet koud met een maximum van 14 of 15 graden.

En ook maandag is het niet helemaal droog maar veel regen valt er dan niet en de temperatuur komt ‘s middags uit op 17 graden. Zelfs dinsdag is nog wat regen mogelijk en ook dan is er niet veel zon, pas vanaf woensdag komen er een paar droge dagen met mooie zonnige perioden. De temperatuur kan woensdag uitkomen op 20 graden, eind van de volgende week is 25 graden mogelijk.