Politie zoekt getuigen van beroving Beijumerweg

GRONINGEN – De politie is op zoek naar getuigen en of camerabeelden van een beroving aan de Beijumerweg zaterdag 7 juni tussen 02:00 en 03:00 uur. Hierbij is een 40-jarige man uit Groningen beroofd en mishandeld door meerdere personen. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Het is onbekend welke richting de verdachten op zijn gegaan na het incident.

Omstreeks 03:00 uur kreeg de meldkamer een melding van een beroving aan de Beijumerweg in Groningen. Toen agenten ter plaatse kwamen troffen ze het slachtoffer gewond aan. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De mogelijke verdachten zijn niet meer in de omgeving aangetroffen.

De politie doet onderzoek naar het incident en is hierbij op zoek naar mogelijke getuigen en/of (deurbel)camerabeelden waar mogelijk iets interessants op te zien is of bijvoorbeeld de vermoedelijke verdachten. Ook voorafgaand het incident. Heeft u iets gehoord of gezien wat relevant kan zijn voor het onderzoek? Of bent u in bezit van (deurbel)camerabeelden? Of heeft u meer informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek? Dan komt de politie graag met u in contact. Dat kan door te bellen naar 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan naar Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Vermeld daarbij het zaaksnummer 2025148849.

Politie Groningen