Toneelvereniging Jipsinghuizen gaat naar de kringloop

JIPSINGHUIZEN – Toneelvereniging Jipsinghuizen gaat weer een nieuwe klucht instuderen: Puinhoop in de kringloop.

Door de puinhoop op de camping afgelopen seizoen heeft Toneelvereniging Jipsinghuizen besloten dat ze zich gaan richten op een nieuwe uitdaging en daarom vindt u ze dit jaar in de kringloop.

Verbaast u zich er ook wel eens over dat bij “Tussen Kunst en Kitsch” zeer waardevolle objecten ontdekt worden, die slechts voor een paar euro in een kringloopwinkel zijn gekocht? Trea en Lolo verbazen zich er ook over, maar wat extra erg is, is dat hun eigen kringloopwinkel deze flater heeft geslagen. Eigenaresse Trea besluit om maatregelen te nemen en schakelt de deskundige Van Dongeren in. Maar heeft ze wel de juiste persoon ingeschakeld? Ondertussen komt er een extra hulp in de winkel in de persoon van Dolf, maar heeft Trea daar wel een goede zet mee gedaan?

Om de puinhoop in de kringloop compleet te maken, loopt een echtpaar de winkel in en uit met hun huisraad, worden schilderijen verwisseld en komt de huisbaas langs, die hele andere plannen met het pand heeft. Ondertussen gaat de verkoop gewoon door, maar er gaan wel hele eigenaardige items over de toonbank.

Wederom een dolkomische klucht, geschreven door Henk Roede, die altijd garant staat voor een hilarische opvoering.

De spelers hebben er weer zin in! Ze gaan eerst genieten van de vakantie en wensen iedereen een fijne zomer.

Wordt vervolgd!

Toneelvereniging Jipsinghuizen