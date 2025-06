Nieuwe bluesband in Ter Apel maakt spetterend debuut

TER APEL – De blues leeft in Ter Apel! Gisteren vond in het centrum van Ter Apel aan vrienden en buren de eerste officiële presentatie plaats van een gloednieuwe formatie: de DG Bluesband. De naam staat voor Drenthe & Groningen, de provincies waaruit de vijf bandleden afkomstig zijn.

Met stevige bluescovers, rauwe gitaarsolo’s en een flinke dosis muzikale ervaring maakte de band direct indruk op het publiek. De DG Bluesband bestaat uit vijf doorgewinterde muzikanten: Andries Kiefer (basgitaar) Gerard Gerdes (drums) Bennie Fischer (gitaar) Alfred Koops (gitaar) René de Jong (zang en gitaar) Andries Kiefer is in de regio geen onbekende: hij is ook lid van de bekende folkgroep FATH, die Ierse volksmuziek speelt. FATH – vernoemd naar de voorletters van de bandleden Foppe, Andries, Tonnie en Harm – werd in 2005 “per toeval” opgericht door Ter Apeler muzikant Foppe Wesseling, een bekend gezicht in de lokale muziekscene.

Met DG Bluesband kiezen de muzikanten voor een ander geluid: Amerikaanse bluesrock in de stijl van The Fabulous Thunderbirds en eerbetonen aan de legendarische “The Three Kings of Blues”: B.B. King, Albert King en Freddie King. Hun repertoire bestaat uit energieke covers en nummers waarin de wortels van de blues volop doorklinken. Denk aan swingende shuffles, rauwe riffs en meeslepende solo’s die de rijke geschiedenis van het genre laten herleven. The Fabulous Thunderbirds, opgericht in 1974 in Austin (Texas), staan bekend om hun mix van blues, rock, cajun en Texaanse invloeden – precies de sfeer die DG Bluesband ook wil oproepen. Daarnaast brengt de band een ode aan de drie iconische ‘Kings of Blues’, wiens muzikale nalatenschap talloze gitaristen over de hele wereld heeft beïnvloed.

De eerste reacties op de presentatie waren enthousiast en de band heeft al plannen om op korte termijn op te treden in de regio. Liefhebbers van echte blues en soulvolle rock doen er goed aan deze nieuwe band in de gaten te houden.

Voor meer informatie neem contact op met FATH op hun Facebook pagina.

André Dümmer