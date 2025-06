Tributebands rocken op Veendammer Museumplein

VEENDAM – Zaterdagavond was het op het Veendammer Museumplein weer rocken met twee fantastische Tributebands. Stichting Bogdike stond wederom garant voor dit gratis evenement, die meer publiek verdiende.

Rond 20.00 uur ging men van start met de band Back to Blondie. Sinds 2016 staan deze ervaren muzikanten op podia in binnen- en buitenland. De band brengt in een energieke show hulde aan Blondie. In de sound en stijl van de jaren ’70, de vroege jaren ’80 en zelfs de ’90 en ’00. Hits als Denis, Hanging on the telephone, Heart of glass, Rapture en The tide is high en ook nummers uit de tweede periode (waaronder de wereldhit Maria) kwamen aan bod.

Daarna werd het podium vrijgemaakt voor Skeftum plays Golden Earring, bestaande uit doorgewinterde muzikanten die vanaf 2015 naast hun gebruikelijke repertoire zich een groeiende selectie van nummers eigen hebben gemaakt, zoals Going tot he Run, Back Home, Twilight Zone, Radar Love, When the Lady Smiles, en nog veel meer. En met heel veel succes. De mannen van Skeftum toeren als Skeftum plays Golden Earring als één van de beste Golden Earring Tributebands door het land.

Bron: Peter Panneman

Foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl