Video van de opening van de fietsroute van Schans tot Klooster

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 8 juni, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

KOUDE ZONDAG | LATER WARMER

Het blijft tot in de avond behoorlijk buiig en af en toe regent het vrij hard, maar vanmiddag en vanavond zijn er ook enkele opklaringen. Er staat vanmiddag een matige wind uit west tot noordwest maar bij een bui zijn er soms ook nog windvlagen. En het is koud voor deze tijd van het jaar want de temperatuur schommelt tussen de 11 en de 14 graden.

Vannacht wordt het dan wel droog met een zwakke zuidwestenwind en een minimumtemperatuur rond 7 graden. Morgen zullen zich gaandeweg weer enkele buien vormen, maar dat zijn er lang niet zoveel als vandaag en ze geven ook niet veel regen. Bovendien wordt het in de loop van de middag helemaal droog en later zijn er brede opklaringen. Het is morgen minder koud dan vandaag met een maximum rond 17 graden, bij een matige wind westenwind zonder windvlagen.

Na dit pinksterweekend is het dinsdag ook niet helemaal droog want ook dan is er vrij veel bewolking en soms valt er wat regen. Daarna krijgen we flinke zonnige perioden en dan draait de wind naar het zuidoosten. Daardoor wordt het later in de week snel warmer: woensdag is het 20 tot 22 graden, donderdag 23 tot 26 en vrijdag wellicht 26 tot 29 graden.