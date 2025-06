Radiobingo superhoofdprijs van € 400,00 deze week naar Finsterwolde

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 9 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WAT ZON EN BUIEN | MORGEN OOK WAT REGEN

Af en toe zijn er vandaag een paar mooie opklaringen maar gaandeweg de ochtend en vanmiddag kan er af en toe ook wat regen gaan vallen. Maar dat is geen vergelijk met gisteren en er zijn ook geen zware buien met windvlagen. De wind is trouwens zwak tot matig uit zuidwest tot west en de temperatuur is ook wat hoger met een maximum rond 17 graden (gisteren werd het maar 15 graden).

Vanavond is het vrijwel overdag droog en dat is vannacht in het begin ook. Later in de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Morgen wordt het daarna ook een vrij regenachtige dag met af en toe regen, veel bewolking, en een matige tot vrij krachtige wind. Minimumtemperatuur vannacht rond 11 graden, maximumtemperatuur morgenmiddag rond 16 graden.

Morgenavond beginnen we een opknapbeurt en woensdag begint ook een flinke opwarming. Het is morgenavond droog en woensdag zijn er zonnige perioden met wat stapelwolken. Er is dan een zwakke veranderlijke wind en het wordt ‘s middags 20 graden. Donderdag is 25 graden al haalbaar, vrijdag 27 tot 29, en zaterdag wellicht 30-33 graden. Een sterke stijging dus, met misschien een regen- of onweersbui in het volgende weekend.