Wandelen voor iedereen en veel gezelligheid tijdens eerste Mountos Westerwolde Wandelfestival

SELLINGEN – De brink in hartje Sellingen is op zaterdag 29 juni het decor van de eerste editie van het Mountos Westerwolde Wandelfestival. Wandelaars hebben die dag keuze uit routes van 5, 12½, 25 en 40 kilometer door de prachtige natuur rondom Sellingen. De deelnemers vertrekken in de ochtend in alle rust en keren terug op een bruisend festivalterrein.

Het Mountos Westerwolde Wandelfestival biedt de ideale mix van wandelen, sfeer en gezelligheid. De deelnemers wandelen grotendeels over onverharde paden en genieten van de natuur, rust en ruimte. “We zorgen voor een gezellige sfeer onderweg”, zegt voorzitter Henk Oosterhuis van stichting Wandelen in Westerwolde. “Met deze variatie in afstanden willen we aantrekkelijke wandelingen bieden voor iedereen, van gezinnen met kinderen tot doorgewinterde wandelaars.” Op de route van vijf kilometer zijn onderweg allerlei activiteiten, ook voor kinderen. Zo is er in Ter Borg een optreden van het Ketelkoor uit Sellingen.

Bruisende brink

Na afloop van het wandelen, arriveren de deelnemers op een bruisende Brink. Daar kunnen ze genieten van live-muziek van Wilco & Bert en coverband Little Cash. Ook is er wat te eten en te drinken verkrijgbaar, onder meer stroopwafels, pizzapunten, hamburgers en Italiaans ijs. Verder is er een beurs met kraampjes van onder meer hoofdsponsor Mountos schoenen, Staatsbosbeheer en waterschap Hunze & Aa’s. Voor de kinderen is er volop vermaak met een springkussen en middeleeuwse kinderspelen van stichting Middeleeuws Ter Apel.



Het Mountos Westerwolde Wandelfestival vindt plaats vanaf de Brink aan de Dorpsstraat in Sellingen. De 5 kilometer gaat van start van 10.30 tot 13.00 uur, de 12½ kilometer van 9.30 tot 10.30 uur, de 25 kilometer van 8.30 tot 9.30 uur en de 40 kilometer van 8.00 tot 8.45 uur. Aanmelden kan via www.mountoswesterwoldewandelfestival.nl . Het aantal deelnemers is beperkt en vol is vol.

Ten Have Tekst